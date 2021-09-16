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新店寶高智慧園區11月正式啟用 將提供1萬多個就業機會

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新店寶高產業園區預計11月將正式啟用，未來可提供1萬多個就業機會。圖／新北市經發局提供
新店寶高產業園區預計11月將正式啟用，未來可提供1萬多個就業機會。圖／新北市經發局提供

新店寶高智慧產業園區今年初完工，以健康、AI、資通訊、智慧等產業為重點來招商，最長可租18年，第一梯次招商限定須以工廠類型登記，有7家廠商通過審查，市府已於8月12日完成評選，共7家通過審核，預計11月簽約，廠商即可進駐，也代表寶高智慧產業園區正式啟用。

新北市政府自行開發興建「新店寶高智慧產業園區」位於新店區寶橋路與寶高路口南側占地約1萬2523坪，總樓地板面積約2萬4429坪，屬於乙種工業區。寶高園區是政府自行管理，並採「只租不售」。租期規劃為5年以上、10年以下，續約以一次為限， 租期累計不得逾18年。

該園區為地下2層、地上7至9層的一幢三棟式建築物，1樓規劃設置公共服務設施，另2至3樓為廣廊層，地下1至2樓則為停車空間，今年完工，共有77個單元；市府已於3月展開第一階段公告招商，預計園區全招租出去後，可增加1萬多個就業機會。

新店居民林先生說，自己是工程師，平常都要舟車勞頓到台北市內湖上班，很高興看到新店寶高產業園區落成並開始招商，期待未來有更多企業進駐，有機會的話，希望能轉換工作到寶高上班，每天光車程就可省下1個鐘頭以上，也期待未來新北能闢建更多產業園區，讓市民擁有更多選擇，把人才都留在新北市。

新北市經發局招商科長林芳良指出，第一階段招商有8家業者投標，7家通過審查、評選，預計11月可完成簽約作業。

經發局表示，當完成簽約動作後，廠商便可進入內部開始設計規畫廠辦，包括隔間、裝修，這些流程約須2至3個月，不過若有廠商只須簡單裝修，直接進駐，那1個月內便可完成，最快11月就能進駐。

經發局補充，寶高第一階段招商有限制業者必須是將廠房拿來作為工廠使用，所以業者須在簽約後半年內繳交工廠登記。

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