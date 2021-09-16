危老成老屋重建新寵 雙北案量超車都更出現黃金交叉

據住展雜誌統計，大台北地區截至今年9月15日止，都更推案量約852億元，反觀危老推案量卻已至854億元，不僅已超越去年全年推案量，更與都更呈現「黃金交叉」。住展研發長何世昌表示，雖然危老重建需要100％所有權人同意，但因容積獎勵明確、程序簡便等諸多優勢，已成為民間老屋重建的新寵，未來都更推案量能恐遭危老逐漸居上。

住展統計，今年迄今都更推案量約852億元，比去年同期1413億元銳減近4成。然而，危老推案量卻蓬勃成長，近期在「序東騰」、「敦仰」等指標案接力開賣挹注之下，將案量一舉推升至854億元，不僅已超越去年全年推案量554億元，更微幅超車都更。

何世昌分析，危老因容積獎勵明確、程序簡便快速、無最小基地面積限制，且整合鄰地又能獲得容積獎勵等諸多優惠條件，吸引民間大舉投入，所以推案量逐年成長，甚至出現部分已整合完成的都更案「棄都更轉危老」。

都更重建條例推行了二十幾年時間，才在2020年達到台北市「每區有新案」的成就，但危老卻只花了5年就有這項成就；不僅如此，今年台北市12個行政區中，竟有高達9個行政區危老建案數高於都更建案數。新北市危老雖然相對較少，但建案數量也年年增長，甚至今年林口新市鎮更已推出首宗危老案「璞園學」。

何世昌指出，從產品面觀察，都更因基地面積較大，通常規劃中大坪數、或2至4房型，但大多數危老案因基地侷限，多規劃為小宅，主流產品與都更產品南轅北轍；而隨著危老案增，已成為目前台北市小宅最主要的供給來源。