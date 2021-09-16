靠台南、高雄撐住 1~7月房屋所有權移轉登記數增10.5％

依主計總處發布的最新國情統計通報顯示，今年1~7月建築物所有權移轉登記28.4萬棟，較去年同期增10.5%，房市呈現雖受到5月中旬爆發的本土疫情衝擊影響，但仍有所支撐的局面。且南熱北溫，其中又以台南、高雄的表現最為亮眼，就連疫情最嚴重時的6、7月，其建築物所有權移轉登記仍是呈現正成長，其中台南的增幅更是超過二成。

至於今年1~7月建築物所有權移轉登記原因，買賣移轉登記19.8萬棟，占七成，較上年同期增16.0%，另繼承登記3.4萬棟及贈與登記2.7萬棟，則是分別減1.8 %及0.3%，三者合占逾九成，拍賣等其他登記2.5萬棟，增1.2%。

若按登記月份觀察，今年1~5月交易熱絡，移轉登記棟數20.7萬棟，年增17.6%，6~7月則受疫情影響略呈降溫，年減5.2%。

今年1~7月全國移轉棟數案件有76%集中在六都，可見都市房地產仍是置產及安家立業的首選。其中，高雄市及台南市過戶增幅超過一成，不排除可能與今年以來科技產業可望陸續進駐南台灣的話題帶動，且疫情較緩有關。

國情統計通報資料顯示，今年1~5月六都移轉登記棟數15.9萬棟，占77%，較上年同期增17.5%，其中以新北市4.3萬棟最多（+22.0%）、台中市2.7萬棟次之（+16.9%）， 其餘四都增幅均逾一成，其他縣市亦增18.2%。值得一提的是，高雄市的增幅更高達23.8%，居六都之冠，而其移轉登記棟數為2.4萬棟。

6~7月則受疫情影響，六都移轉登記棟數5.8萬棟，占76%，年減6.9%，其中新北市及桃園市分別減17.2%及15.2%，台中市及台北市亦分別減7.7%及8.5%，高雄市、台南市因疫情較緩，維持正成長，其中高雄年增5.3%，台南的增幅更驚人達24.9%。

整體而言，今年1~7月六都移轉登記棟數均呈增加，合計21.7萬棟，年增9.8%，其中以高雄市增加最多，年增率達18.1%，台南市次之，年增率16.0%，其次依序是台中市9.3%、新北市9.1%、台北市6.8%、桃園市3.6%，其他縣市亦增12.7%。

展望未來，台經院研究員劉佩真表示，房市信心度將可逐步擺脫三級警戒狀態時較為低迷的情況，顯然5~7月疫情因素僅短暫對房市產生干擾，並未破壞房市走多的格局，因此市場期待未來房市買盤能逐步回歸，加上遞延性買盤將使得交易量可望止跌回升，特別是928檔期能展現應有的旺季效應。