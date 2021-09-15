微風旗下阿舍與Momofuku成立合資公司 推展快煮麵事業

微風旗下阿舍，今（15）日宣布與Momofuku成立合資公司，進一步推展快煮麵事業。生產供不應求，阿舍食品總經理羅大為今日表示，台南科學園區二廠明年第1季開始營運，並預計今年全年營收12億元。

羅大為說，阿舍今年在快煮麵市占率超過四成，去（2020）年一天生產20萬包，今年則是30萬包，因此預計今年全年營收會較去年成長。

阿舍快煮麵由台灣製造、外銷多國，包括美國、加拿大、香港、法國、澳洲、日、韓等，目前美國市場銷售最好。美國阿舍CEO亦於今日連線記者會表示，以目前的好成果來看，合作是相當對的選擇。

羅大為說，阿舍快煮麵販售通路好事多，全球約850家，其中美國約500家、亞洲約300家，阿舍幾乎都有進駐。海外訂單佔總訂單六成，第一名是美國；第二名澳洲；第三名日本。

而被時代雜誌評為廚神、獲選Food and Wine雜誌 全美十大主廚 的Momofuku創辦人—David Chang，不僅在美國Momofuku店內推出以阿舍麵體為主題的一系列特製菜單，更合作推出三款口味快煮麵，上架當天半小時熱銷60萬包，預購訂單甚至突破四萬單。

如今David Chang也針對台灣消費者的口味，打造台灣專屬菜單，於9月15日至10月28日在微風信義4樓販售。

有趣的是，這期間限定的44天，為搭配David Chang今年44歲生日，並選在其生日當天發布。