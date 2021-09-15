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人口紅利成新興區買盤主力 新北這五區狂吸年輕族群

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
新北與台中等新興重劃區的戶數，近兩年吸納外縣市遷移人口，湧進大量年輕家庭，當地新設小學校園迅速不敷使用，尤其新北市新生人數逆勢成長。 聯合報系資料照
新北與台中等新興重劃區的戶數，近兩年吸納外縣市遷移人口，湧進大量年輕家庭，當地新設小學校園迅速不敷使用，尤其新北市新生人數逆勢成長。 聯合報系資料照

9月剛迎來的開學季，多數縣市隨著人口少子化加劇，越來越多國小校園面臨招生不足問題，但令人意外的是，新北與台中等新興重劃區的戶數，近兩年吸納外縣市遷移人口，湧進大量年輕家庭，當地新設小學校園迅速不敷使用，尤其新北市新生人數逆勢成長。

鄉林不動產研究室認為，近來大量人口往交通便捷的外圍新興重劃區的蛋白區遷移，絲毫不受政府打房與疫情干擾，顯見人口紅利成為新興區域房市剛需買盤的支撐主力。

鄉林不動產研究室今天指出，雙北市是全台人口最密集的都會區，但台北居大不易，北市高房價與高物價加速催化「脫北潮」，人口流向新北移居，據統計台北市去年人口外移超過4.4萬人，今年前8個月也已遷出1萬9千多人。

對比新北市政府統計，今年前八月設籍的家戶數，較去年12月底增加了10,382戶，其中增加設籍戶數的前五名行政區，分別是新莊、淡水、板橋、林口及土城，顯現便捷交通建設讓生活機能好轉，吸引年輕族群跨區定居，也連帶翻轉城市版圖，快速催熟新興蛋白區。

從內政部統計各縣市人口遷徙數據顯示，去年六都人口包括臺北市、台南市及高雄市都是遷出大於遷入的負成長，而新北、桃園及台中三大都會則是受惠於建設多、重劃區多加上房價基期較低選擇多，磁吸購屋人口移居，捷運沿線及重劃區、大型商場周邊最受青睞。

鄉林不動產研究室指出，今年第1季全國房價平均所得比（購屋痛苦指數）為9.13倍，台北市居最高為15.54倍，新北市則約12.25倍，新北市因房價較親民加上多條捷運路線建設延伸、快速道路開通，以及整體開發區及重劃區規劃等重大建設持續推動，還有大型商場進駐，吸引脫北及北漂人口移入，人口紅利帶動居住與房市需求，不受少子化及政府打房的影響，家戶數持續向上。

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