928檔期+年底交屋旺季 賴正鎰：後疫情房市交易料更旺

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（15）日表示，新北市今年前八個月不動產交易累計達4萬2,587棟，較去年同期年增9.2%，後疫情房市明顯已回歸基本面，尤其具備人口紅利的區域買盤，更是受到強力支撐。他預料928檔期推案與銷售大增，加上年底進入交屋旺季，房市交易會更旺。

賴正鎰認為，新冠疫情與政府打炒房政策，原本被視為是今年影響房市的兩大隻黑天鵝，但從現況來看，房市反而因營建工資及原料漲幅高，大家很擔心房價愈來愈貴而趕緊出手，而擔心通貨膨脹的高資產族也重新做資產配置。

他指出，房地合一稅與實價登錄2.0上路2個多月來，房價與成交量持續上揚，市場爆出北台灣928推案量可能創新高的預言，其實就是建商已嗅出疫情加打房的房市沈澱之後，將有明顯的遞延性買氣。