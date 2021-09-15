炎洲處分大陸萬洲石化土地及設備 損失10.2億元

膠帶廠炎洲（4306）持續「修枝剪葉」，今天代重要子公司萬洲石化（江蘇）公告，處分位在江蘇省南通市經濟技術開發區江河路9號的土地使用權，土地面積14.52萬平方米，建築面積1.51萬平方米，另包含機器設備一批，總交易金額人民幣4.36億元（約新台幣18.7億元）。

此次交易會造成處分損失人民幣2.38億元（約新台幣10.2億元），不過炎洲把營運不佳的萬洲石化的土地及機器出售變現，如同卸下包袱，有利公司未來負擔減輕，炎洲近幾年積極開展「修枝剪葉」策略，砍掉經營績效不佳的投資及產能，此次處分案為計畫其中一環。

炎洲發言人方淑芬今天表示，萬洲石化目前已經採停產策略，以降低虧損，評估已無開機營運之必要，決定出售機器設備。

另外配合大陸政府全面落實長江流域保護策略，推行生態優先、綠色發展，萬洲石化也接受當地化工園區管理辦公室進行土地建物的拆遷徵收，將全數不動產、廠房及設備變現，使集團損失降至最低。

此次交易對象包括上海海綢科技公司，以及及南通開發區化工園區管理辦公室，付款時間及金額等細節，將依簽約後之買賣及搬遷補償合約辦理。

炎洲為國內膠帶大廠，公司2009年入主上市公司萬洲化學，2012年再成立萬洲石化（蘇州）公司，生產膠帶上游的原料丙烯酸，跨足石化上游。不過石化上游與下游膠帶業的經營邏輯不同，加上大陸石化新增產能持續開出，造成丙烯酸市場行情不振，萬洲石化營運表現不盡理想，經常處於虧損狀態。

在本業方面，炎洲今年以來受惠疫情帶動電商消費成長，對於膠帶等包材需求增加，今年上半年象徵本業的營運利益6.66億元，年增率高達143%。

另外炎洲今年第1季因處分林口土地的業外收益挹注，獲利大進補，光是第1季單季就賺贏去年全年，累積今年上半年營收85.58億元，年增33.5%；稅後純益14.26億元，更比去年同期大幅成長7.9倍，換算每股純益已達2.62元。