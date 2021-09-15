美而快迎Q4旺季 新營運模式帶動營收走揚

美而快今（15）日召開法人說明會，該公司表示，接下來為電商的旺季，第四季將可見到營收成長態勢。在「品牌孵化平台」與「流量變現」的營運模式創造價值下，該公司創造更多的網紅品牌，搭配集團數據分析精準行銷，帶動集團營運、獲利成長。

該公司上半年營收比重當中，電子零組件為27%、商業品牌為24%、網紅品牌有29%，另外生活品牌營收占比也有16%，另有B2B的4%。

美而快將網紅經濟與時尚電商概念結合，建立設計、生產、行銷到物流完整的電商資源，及累積超過280萬會員數。今年上半年該公司營收13.25億元，成長38.40％，並順利轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利0.39億元，EPS達1.12元，營收、獲利及EPS均創歷年同期新高。

受惠網紅流量變現的商業模式效益，以及疫情推升電商市場成長，美而快轉型為「品牌孵化平台」，平均每三個月即可創立一個新網紅品牌，推出服飾、配件、美妝、居家、保養品等商品，用銷售轉換率將網紅流量變現，創造集團及網紅雙贏。

美而快表示，自2018年轉型「品牌孵化平台」，美而快3年來培育超過30個網紅品牌，以「網紅」為核心去佈建全通路經營與銷售服務環境，藉由雙向搜尋的方式，找出網紅與商品的最佳適配性，透過電商平台、直播帶貨或一頁式團購等電商資源，並依照商品屬性進行銷售。

此外，美而快透過多年累積的消費記錄，進行數據蒐集、分析，根據他們的風格喜好及消費習性做出精準行銷，創造更多熱銷商品，大幅提升產品銷售率，達到更好的流量變現。

為了全方位拓展電商版圖，美而快2020年開始布局生活用品，積極向外拓展如美妝保養品、鞋子、保健食品等非服飾類的商品，並於2021年推出UR生活選物自創品牌；生活選物在此波新冠肺炎疫情期間成長快速，上半年已佔整體營收比重約16％。

該公司前八月營收為18.09億元，年增34.2%。