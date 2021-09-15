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高雄科技產業再添利多 橋頭園區徵收過關年產值逾千億

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
高雄中崎有機農業專區預計成為橋頭科學園區預定地，科學園區氾濫，農場變科學園區再度上演。 記者劉學聖／攝影
高雄中崎有機農業專區預計成為橋頭科學園區預定地，科學園區氾濫，農場變科學園區再度上演。 記者劉學聖／攝影

高雄科技產業再添利多，繼台積電擬前進高雄設廠後，內政部土地徵收小組會議今天審議通過「高雄新市鎮第二期發展區(橋頭科學園區)開發案」區段徵收計畫。營建署表示，預計10月辦理區段徵收公告，最快年底開放科技廠商先行選地規劃設廠，未來將引進晶圓製造、封測、材料及設備、航太與智慧機械等高科技工業，預計將串聯起南台灣創新產業，形成新興科技產業廊帶。

橋頭科學園區開發完成後，將帶動在地產業發展，年產值可望達1000~1800億元，創造7,500~11,000人就業機會，促進大高雄經濟發展。

營建署指出，高雄新市鎮橋頭科學園區開發案總面積352.44公頃，包含186.49公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，以及126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地。

本開發案拆遷地上物補償及救濟原則已於110年8月4日發布，安置計畫將配合區段徵收計畫公告時一併發布；並於開發案南側（高速公路西側）劃設產3專區供區內現有工廠安置使用，中崎有機農場部分則協助農民遷移至適當土地，並保障其租期，以確保其農業生產不受公共工程施作影響。

營建署強調，為彌補高雄市政府法定拆遷補償及救濟項目不足部分，已增訂弱勢家戶救濟金、採工料分析方式辦理溫網室及其他建築改良物補償、有機農作救濟金、神明像退火安座法會救濟金、非供合法營業用之營業損失救濟金及機具設備搬遷救濟金等項目，以保障被拆遷地上物所有權人權益。

區段徵收 台積電

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