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聞「積」起舞 建商翻倍標下楠梓土地、地主封盤惜售

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
媒體報導，台積電已針對高雄中油煉油廠（圖）未來劃撥土地展開細部設計，初步規劃6座廠，主要做為7奈米製程生產據點。對此，台積電回應，台積電以台灣做為主要基地，不排除任何可能性。 中央社
媒體報導，台積電已針對高雄中油煉油廠（圖）未來劃撥土地展開細部設計，初步規劃6座廠，主要做為7奈米製程生產據點。對此，台積電回應，台積電以台灣做為主要基地，不排除任何可能性。 中央社

高雄市地政局今(15)日舉行本年度第三季土地標售，共釋出20標24筆土地，總底價約15億元，共吸引95封標單競標，如此盛況已創下縣市合併以來的史上最高標封數。最終共18標土地順利脫標，脫標率達9成，整體溢價率為41.17%，市庫總進帳約21億元。

本次最引人注目的是，楠梓區援中段一小段839坪商用土地，底價約2.6億元，共吸引14位投資人競標，最終由華雄建設以負責人劉文城名義，大手筆加價2.7億，以每坪單價64.2萬、總價5.3億元拿下，溢價率高達104.5%，成為本季最高總價與溢價雙冠王。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中分析，受疫情影響，高雄第二季土地暫停標售，睽違半年再度釋出多筆精華地，讓競標熱度更為激烈；台積電擬前進高雄設廠，投資人跟著聞「積」起舞，包括楠梓地區周邊的土地，都再度漲聲響起，部分地主暫時有封盤惜售的現象，投資人唯恐一地難求，遂把握本次標售機會，積極追價搶地卡位。

此外，台灣房屋集團彙整高雄市土地標售紀錄，本季亦有多筆超越同區段的歷史最高單價，除了楠梓援中段，其它包括鳳山保成段、小港孔鳳段等，均已改寫區段紀錄。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智分析，改寫高價紀錄的楠梓援中段土地，原本就是北高雄熱門新興重劃區，近高雄大學、熱鬧商圈，商用使用強度高，有利規劃優質住宅或商業產品，目前周邊新大樓的房價，每坪最高已站穩2字頭，各大建商爭相在此插旗推案。未來台積電設廠若拍板定案，楠梓身為首要受惠地區，整體房市發展不容小覷。

台積電

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