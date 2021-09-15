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大學生要開學了 網家：機車銷量佳、Gogoro熱賣

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全台大專院校將於9月中旬陸續開學，學生們重視食衣住行各面向的防疫需求，開學相關備品買氣大增。PChome 24h購物（8044）觀察指出，為降低搭乘大眾運輸需求，不少學生提前預備通勤代步工具，8月Gogoro電動機車銷量較去年同期成長1.6倍，成為開學季異軍突起的熱銷黑馬。因應多校宣布調整開學授課方式，學生族群居家時間延長，推升宿舍佈置用品持續熱賣，並以桌椅、檯燈等線上教學用品最受青睞，近兩週銷量亦有年增近4成的跳升，整體開學採購動能相當強勁。

進一步分析站上銷售趨勢，PChome 24h購物指出，疫情大幅改變生活習慣，刺激整體機車買氣持續飆升，暑假後月銷量即有近8成的漲幅，主力品牌以「Yamaha山葉、SYM三陽」最受歡迎，受惠高CP值及款式多元兩大因素。同時，近年來國人環保意識抬頭，「電動機車」的價格與性能更加親民完善，吸引年輕族群入手，Gogoro於8月推出全新VIVA XL電動機車，即獲得高度關注，款式多元的Gogoro 2系列、Gogoro 3系列亦持續有驚人的銷售成長；而因應大學校園多占地廣，「電動自行車」兼具免駕照、省力輕便兩大優勢，更是衝上學生代步熱銷，其中知名品牌GIANT推出的商品，適合通勤代步與休閒運動兩用，且部分高規電動車具備登山爬坡功能，深受青睞。

此外，打造舒適住宿環境，汰舊換新提高生活品質，躍居大學生開學採購重點，PChome 24h購物亦發現，今年線上教學躍居常態教學模式之一，促使宿舍用品採購主力集中在桌椅、護眼檯燈兩大類，並以衣鞋收納櫃、寢具用品為輔。

Gogoro 電動機車

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