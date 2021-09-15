中油高煉廠材料專區 帶動左楠變身研發科技核心

中油高雄煉油廠是行政院打造南部半導體材料「S」廊帶核心，也是經濟部「循環技術暨材料創新研發中心」預備基地。高市府今天舉行都計變更說明會，帶動左楠變身研發科技核心。

高雄市政府依國家產業政策，啓動55公頃無污染廠區土地都市計畫變更，今天在中油宏南訓練教室1樓召開公開展覽說明會。地方民眾、團體及民代等出席踴躍，配合中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，上、下午每場次室內80人額滿，地方上普遍期望轉型材料研發中心，吸引半導體產業鏈，帶動高薪資就業翻轉左營、楠梓。

都發局長楊欽富表示，高雄煉油廠轉型開發活化，是兌現市長陳其邁競選政見中的北城計畫，超前部署爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊，向北串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，進一步穩固台灣半導體產業領先的國家戰略。

楊欽富說，五輕舊址的中油高雄煉油廠，面積238公頃土地遼闊，必須同步整治與開發工作，才能加速土地活化，如同當初德國魯爾工業區經驗，也要適度保留具歷史價值的工業遺址，以及具員工記憶的老樹綠地等紋理。

他指出，高煉廠行政區55公頃土地規劃方案是經過跟中油公司多次討論結果，也提請市都委會研議過，在兼顧文資保存、維持木麻黃綠園道及水塔等舊廠景觀意象、園區聯通、捷運場站TOD聯合開發整體效益下，所研擬的多方多贏方案，也會針對交通、雙語教育、生態及產業等配套思考，也希望中油整體考量周邊宿舍區發展，兼顧勞宅住戶權益與日後企業安家。

今天說明會包括後勁民眾、在地社團、環保野鳥學會、中油工會、地方里長，以及左楠區立委劉世芳，高市議員李柏毅、黃文志、陳善慧、李雅慧、陳麗珍等人出席。提醒華麗變身之餘也要兼顧廠區整體規劃、交通評估、勞宅宿舍維護等，並期盼中油落實投資承諾，與中央合作吸引高值化、低污染產業進駐，翻轉左楠發展；同時開發兼顧文資、老樹及生態等維護，讓高煉廠成為褐地再生新典範。

都發局表示，全案是中油公司提報內政部同意，依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更，預計投入新台幣近60億元，於114年起完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心等投資項目，強化材料自主研發，培育產業所需人才，預估帶動地方1.6萬就業人數，轉型為產官學創新合作、實驗及試量產研發專區。

都發局說，配合國家加速半導體前瞻科研、人才佈局及整體循環經濟等產業政策辦理，都市計畫書、圖自8月27日起公告公開展覽至9月28日止，公展期間民眾或團體有建議或意見，可書面提出予各級都委會審議參考。

另外，今天說明會簡報播放檔上網公開瀏覽，包括計畫書、圖紙本在楠梓區公所及都發局綜合企劃科現場閱覽；電子檔可至都發局網站查詢下載。