大陸「能耗雙控」 台泥、亞泥Q4旺季效應添變數

大陸水泥業進入傳統旺季，不過台泥（1101）今天公告，因近日大陸地區「能耗雙控」政策，限制企業的煤、電用量，可能影響公司第4季大陸地區產銷，為今年的旺季效應增添變數。

台泥主管表示，因各地區具體限制及政令發布的時程不一，具體的產銷量影響還沒辦法估算，後續若有重大更新將另行公告。

據了解，大陸持續加強節能減排，根據大陸國家發改委發布的「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨錶」顯示，廣西等7個城市，因能耗強度降低進度目標預警等級，和能源消費總量控制目標預警等級均處於一級預警，將進行能耗雙限控管。

由於包括廣西、廣東在內的兩廣地區，是台泥的大本營，受到能耗雙控政策影響，第4季大陸產銷量恐受限，但幅度還無法預估。由於大陸水泥業進入傳統旺季，現在又碰上政策管控產銷量減少，供不應求情況下，推動水泥價格上揚。

而這其實已經發生，從8月中開始，大陸各省的水泥價格就開始觸底反彈，陸續提價，其中以廣西漲勢最猛，從8月初到現在，已經連續上漲四波，合計大漲每噸約230元人民幣，目前最新報價來到每噸560元人民幣，漲幅相當可觀。其中一部分就是反應能耗雙控政策。

整體而言，包括台泥、亞泥（1102）主管都表示，節能減排是當然要做，而從基本面來看，大陸官方拉動內需的大方向不變，一些公共工程、基礎建設都要用到水泥。現在因為實施能耗雙控，雖然產銷量可能受限，但價格會上去，獲利不見得會吃虧，對於第4季營運看法維持「審慎樂觀」。