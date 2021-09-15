四大超商搶中秋商機 相關銷售成長顯著

中秋商機！包括全家（5903）、統一超（2912）、萊爾富以及OK超四大超商相關銷售皆成長顯著，全家「四夯品」成長翻倍；統一超8月的整體預購業績較去年同期成長超六成；萊爾富鳳梨酥禮盒中秋節前兩周三至四倍成長；OK超則預估節慶帶動業績成長兩成。

全家表示從過往中秋連假期間的銷售數字發現，與中秋相關商品業績成長顯著，其中「四夯品」包括烤肉必配的土司業績成長五成、解膩消渴的碳酸汽水銷售倍增、烤肉醬銷量更是翻十倍，而微醺族喜愛的啤酒，也在這段時間內業績成長三成。

另，統一超因應節令送禮、居家團聚需求，引進排隊名店及品牌聯名合作禮盒，頂級肉品生鮮、家用電烤盤等周邊，滿足小家庭宅在家烤肉需求，8月的整體預購業績，已較去年同期成長超過六成。統一超今年推出十餘款月餅，因選擇多樣、低價與便利購買，至今已經銷售數百萬顆。

而根據萊爾富內部觀察，每年的中秋月餅愈靠近中秋節買氣會愈旺，尤其中秋節前一至兩周買氣更是達到高峰，如萊爾富門市現售的小潘鳳凰酥和佳德鳳梨酥，購買人氣居高不下，年銷量均突破上萬盒，尤其中秋節前兩周的銷量會更為顯著，呈「三至四倍成長」；另外夏季的消暑冰品，買氣也呈翻倍成長，以8月的銷量，較上月成長逾兩倍。

迎接即將來到的中秋連假，OK超表示，逢節慶連假現煮咖啡業績平均成長超過三成，其中以家庭、朋友出遊居多也帶動門市來客平均一成。熱銷品項例如大寶特、即時性烤肉用具等，預估節慶帶動門市業績成長兩成。