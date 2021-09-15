磊山保經推共享雨傘服務 全台44據點免費借還

磊山保經今(15)日表示，許多人都有過這樣的經驗，前一刻還豔陽高照，吃個飯或見完客戶突然下起暴雨，被困在路途中進退兩難，只能先到便利商店買把透明小傘應急，但這些「一次性雨傘」往往造成不必要的浪費與環境負擔。

近年興起的Fun傘，正是要解決這樣的無奈，在大台北地區已經設置約300個租傘點，超過千把共享雨傘，讓困在大雨中的人們應急，使用完再歸還到附近的傘點。

磊山保經關注環境永續，響應共享雨傘減少地球負擔，率業界之先，成為第一家與Fun傘跨界合作的保險業者，希望達到拋磚引玉的效果。

即日起，只要是磊山保經保戶，即可免費成為Fun傘會員並享有100次免費借傘服務，磊山並將全台44個營業據點通通納入租傘點，方便民眾租借使用，也歡迎好朋友順道來避雨坐坐。

磊山不僅為客戶撐起家中的保護傘，更要在大雨來臨時，為之撐起遮風擋雨的那把傘。