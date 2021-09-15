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【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

影／異業結盟數據共享 萊爾富攜手車麗屋

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取及繳費代收等服務，打造更體貼消費者的服務來創造雙贏。記者潘俊宏／攝影
萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取及繳費代收等服務，打造更體貼消費者的服務來創造雙贏。記者潘俊宏／攝影

萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取及繳費代收等服務，更重要是雙方都能共享彼此會員的資訊，打造更體貼消費者的服務來創造雙贏。

萊爾富董事長汪亦祥及車麗屋董事長卓豐閔等人帶著一級主管一起出席剪綵活動，現場並展示多項商品優惠，希望透過跨界聯盟延伸服務新場域，達到產業、超商、及消費者三贏局面。

萊爾富數位商務處會員本部長楊上緯表示，萊爾富與車麗屋的會員消費資訊彼此共享，更能提供客製化的服務。萊爾富為滿足會員各種不同消費需求，也攜手3C家電通路「全國電子」及烘培名店「一之軒」整合線上線下資源，以OMO銷售模式全通路布局，同時與九大知名餐飲業品牌合作推出整買零取商品組合，希望在數位科技領域的幫助下，精準開拓客源與提供客製化服務。

萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，萊爾富董事長汪亦祥（左）及車麗屋董事長卓豐閔（右）一起出席開幕活動。記者潘俊宏／攝影
萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，萊爾富董事長汪亦祥（左）及車麗屋董事長卓豐閔（右）一起出席開幕活動。記者潘俊宏／攝影
萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，萊爾富董事長汪亦祥（右五）及車麗屋董事長卓豐閔（右七）等人帶著一級主管一起出席剪綵活動。記者潘俊宏／攝影
萊爾富今攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，萊爾富董事長汪亦祥（右五）及車麗屋董事長卓豐閔（右七）等人帶著一級主管一起出席剪綵活動。記者潘俊宏／攝影

餐飲業 全國電子 大聯盟

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