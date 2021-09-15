中秋節連假國1彰化至員林路段易壅塞 可改走台61線
國道1號中部彰化至員林路段於連假尖峰時段易有交通壅塞情形，高速公路局原本透過開放路肩方式紓緩壅塞狀況；為進一步改善，刻正辦理「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，以交通工程改善方式，提供外側一個輔助車道，故暫時封閉該路段外路肩施工。爰今年中秋節連假期間，國1彰化至員林路段將無法開放路肩疏解壅塞車流，預判將較過去的連續假期更為嚴重，高公局將加強匝道儀控管制，並再次呼籲用路人於尖峰時段改走台61線西濱快速公路，以避開壅塞。
高公局針對國道易壅塞路段，規劃了四條國道長途及七條地區短途替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛。建議用路人可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段不用等。
另本次中秋節連假實施入口匝道封閉管制措施，國5於9月18~19日，每日0-12時封閉石碇、坪林南向入口；西部國道於9月18~19日全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，9月20~21日全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、每日7-19時則封閉國1虎尾北向入口，請民眾多加留意並配合。
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