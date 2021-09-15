景氣過渡至正常化 趨勢商機搭收益題材

時序即將進入第四季，回顧今年以來，在新冠肺炎變種病毒的干擾中，地表規模最大的疫苗施打工作也如火如荼地進行，8月底全球累計接種已突破50億劑，而截至9月11日之統計，全球已有41.8%的人口接種過至少一劑新冠肺炎疫苗。

不僅疫苗為全球經濟復甦注入強心針，各國政府與央行也透過政策刺激手段，以加速經濟回歸常軌，而隨著經濟解封與基期效應褪去，景氣成長也將過渡至正常化階段，兼具中長線趨勢商機，以及政策積極推動受惠產業，如對抗氣候變遷所需之潔淨能源、智慧交通轉型，以及疫情防控所需的疫苗、藥物、檢測等生技醫療商機，可望續引領市場創出新高度。

舉例來說，今年11月將於英國格拉斯哥登場的氣候峰會，將是繼巴黎協議後，全球各國檢討執行成果、擬定氣候策略的關鍵會議。根據國際可再生能源機構(IRENA)估計，為達成2050年全球淨零碳排目標，2021~2030年間每年需投入5兆美元於潔淨能源投資，與2017~2019年平均0.8兆美元相比，相距甚遠，能源轉型政策利多可期。

歐盟今年7月已提案將禁售內燃機新車的目標設在2035年，部分成員國態度更為積極，如挪威設定於2025年、荷蘭與冰島則為2030年。美國也在8月時正式表態，總統拜登簽署2030年新車銷售50%為電動車的行政命令。中國、日本目前將禁售燃油車時程設定於2035年，混和動力車則將在容許範圍內。全球電動車造車商機，可望持續嘉惠相關供應鏈。

第四季關注新能源、新科技，尋找潛力企業的同時，短線仍須留意股債市波段漲多、通膨議題、疫情變數引發的潛在擾動。9月21、22召開之FOMC會議，聯準會對於通膨為暫時性的評估及論述是否調整，將是觀察焦點，至於縮減購債時程雖尚未確定，但經過幾個月的政策溝通，對金融市場而言實屬已知風險，影響程度可望減輕。

美、歐央行近期雖開始檢討購債計畫，但皆不急於升息，低利與資金寬鬆的環境下，建議股票資產可搭配波動相對較低、具較佳收益機會高收益債與特別股資產，景氣擴張、企業違約率也相對偏低的環境下，有助維繫投資信心，抵禦短線波動。