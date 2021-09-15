東陽前8月累計稅前EPS 0.99元 Q4有補單效應可期

東陽（1319）2021年8月自結合併稅前淨利 3,095萬元，(8月匯損2,035萬元)，主要是8月車廠暑休加上晶片荒未解及塞港缺艙位之故。前8月自結累計合併稅前淨利為5.57億元，稅前EPS 0.99元。

東陽是全球最大的塑膠汽車AM（售後維修市場）零組件龍頭大廠，在市場比較低迷的時候， 持續整理整頓、優化產線，同步加強輕量化的新技術、新工法、新產品的研發，提升整體競爭力。

另外，東陽也分析，上半年持續受到新冠疫情影響，訂單減緩，然而，隨著車廠暑期歲休結束，疫情減緩後汽車使用量增加，第四季逐漸進入傳統旺季外，還有補單的效應可期，北美AM市場需求有望比預期強勁，訂單量比往年還好。期望全球大缺櫃影響減緩，有助於產品出貨速度，避免等不到貨櫃出貨。