受通勤族青睞 「林三淡」房價漲

新北「林三淡」不再是鬼城，今年第1季房價呈上漲態勢。新北市地政局最新的房價指數資料指出，北大特區與林口新市鎮的房價指數雙雙創下實價登錄上路以來新高，淡海房價指數離高點還有9%的差距。

根據電信信令人口資料顯示，林口、三峽、淡水的夜間人口比白天多出約6.5萬人，顯示這些區域有許多通勤族遷入，剛性需求帶動房市翻揚。信義房屋分析，新北外圍重劃區因為房價相對市中心親民，且重劃區環境一直都是民眾購屋的熱門去處。

觀察電信信令人口資料，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，林三淡再加上樹林，晚上人口比起白天多出將近8萬人，顯示許多民眾住在這些外圍的重劃區中，白天在通勤至新北或台北上班。而除了一般的通勤購屋族，這些區域也吸引許多換屋型的北市輕移民，往外圍尋找一些屋齡新穎、且具備管理的電梯大樓。

新北市地政局製作的整體開發區指數，2021第1季淡海新市鎮指數為108.74，較上季上漲0.75%，達近5年來高點，與去年同期相較上漲7.4%。而北大特區指數為121.78、季增1.4%、月增6.8%，林口新市鎮指數為109.36、季增1.6%、月增7.5%，都寫下2012年實價登錄上路以來的新高。

曾敬德表示，林口、三峽因為發展時間較早，區域內的生活機能成熟，住宅環境也相對單純。比較特別的是，有些民眾搬遷到這些區域，是因為公司同事或朋友居住在此，到此參觀後覺得環境不錯，才選擇在重劃區內購屋群聚。而這些新興重劃區吸引外來人口遷入，也衍生出新的需求，像是學區議題，有些重劃區的新學校熱門程度不輸台北市，甚至購屋前要提醒家長確認設籍時間是否符合規定。

除了林三淡的重劃區外，新北市政府統計，鳳鳴重劃區也成為新的房市熱區，區域屋齡5年內新成屋平均買賣成交單價為每坪24.3萬元，大約是新北市新成屋的六成價，統計顯示該區域購屋年齡層以七年生最多，比例達到43.3%。