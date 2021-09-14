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中秋四天連假 百貨業各自拚商機

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導

今年無法在戶外烤肉中秋宅在家享另種烤肉趣味，百貨業摩拳擦掌，環球購物中心近期電烤盤及生鮮食材皆大約成長一成；city’super電烤盤卡式爐銷量跳升兩倍、日本威士忌詢問度翻倍成長。

中秋四天連假將至，百貨業看準本週採購烤肉食材的買氣升溫，因應防疫，各地方政府頒布戶外禁烤令，也帶動居家烤肉喝酒相關商品的買氣。city’super今（14）日表示，發現越近中秋，以日系啤酒最為熱銷，單一國家啤酒佔比高達五成，麒麟、ASAHI、SUNTORY、檸檬堂等都是熱銷日系啤酒，日本清酒銷量也逐漸升溫。

因各縣市政府對秋節烤肉紛紛做了防疫規定，但仍無法熄滅消費者宅家烤肉的決心。從city’super銷售數據發現，近兩周多功能電烤盤、卡式爐等宅家烤肉用具與平日銷量「跳升兩倍」，尤其以煎烤一次滿足的電烤盤佔達八成，而瓦斯爐、電磁爐皆可使用，且方便清洗的大烤盤也在近期受到消費者青睞。

另，環球購物中心線上線下精選電烤盤六折起，同時必備的燒烤食材像是多種海鮮、海陸大餐組合等都能一次訂購享四折起，環球Online更加碼推全館399元享免運費，近期電烤盤及生鮮食材皆大約「成長一成」。

city’super看準消費者居家烤肉也重視儀式感，祭出煎烤火鍋一次滿足的多功能電烤盤、卡式爐，同時嚴選頂級烤肉食材與各式特級新鮮水產，匯集澳、日頂級和牛肉品、花蓮在地頂級蓮貞豚剝皮辣椒香腸等生鮮好料，超市肉舖並提供客製化醃肉、切肉服務，為秋節帶來多樣吃肉新選擇，還有特選日本北海道玉米、洋蔥等清爽解膩蔬菜可搭配。

烤肉 日本 中秋

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