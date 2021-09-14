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Gogoro傳將借殼在美上市 公司不評論

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

彭博資訊14日報導，消息來源透露，台灣專精電池交換技術的電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股洽談合併案，藉由合併讓股票上市。Gogoro對此表示，不對市場傳言或臆測發表評論。

Gogoro原本預定15日下午為媒體時間，主題為回顧與前瞻，在彭博資訊傳出這則消息後，市場推測極可能與這項合併案有關。

消息指出，這樁交易將使得合併後公司估值達10億美元或以上，合併案若談成，最快本周會對外正式宣布。不過，目前談判還在進行，尚未敲定，仍有破局的可能性。

Gogoro為台灣最大電動機車製造銷售公司，機車業者包括Yamaha、宏佳騰、中華e-Moving等都與Gogoro合作，使用Gogoro的換電系統， Gogoro全台有約2,000座的換電站，成為推動電動機車普及化的重要推手。

Gogoro 電動機車 彭博

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