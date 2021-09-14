桃園市區段徵收土地標售開紅盤 「三冠王」現身

桃園房市熱呼呼，標售開紅盤！桃園市地政局今（14）日舉辦今年第一次區段徵收土地標售，共釋出49標、60筆土地，總面積約8.65公頃，總底價約177.1億元，標的分布在機捷A10山鼻站、A20興南站及高鐵桃園站三地，而中壢青芝段146地號為本次標售的人氣、單價及溢價率三冠王，由宏普建設以每坪151.3萬元脫標，溢價率58.4%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，這三區搶地情況相當熱絡，不論在單價、溢價率或是搶標情況都令人驚艷，其中中壢青芝段146地號，共吸引17組人馬搶標，為這次標售人氣王，該土地面積約1,739坪，由宏普建設以總價26.3億元脫標，換算下來每坪土地單價高達151.3萬元、溢價率58.4%，為本次標售的人氣、單價及溢價率三冠王。

此次開標結果十分搶眼，共吸引150封有效標封搶標，結果順利標脫38筆標的，總標脫率約77.6%，三區標脫總金額高達218億元，整體溢價率近三成，其中A10山鼻站轟出全壘打佳績，青埔特區及A20興和特區的商業區土地，也攜手突破百萬單價，整體反應相當熱烈。

江怡慧分析，青芝段146地號地形方正，且坪數大有利開發，還面對萬坪綠地青塘園，擁有絕佳的優勢與稀有性，因此成為各方鎖定的大熱門，也顯見投資人看好後市發展勢在必得。

此次標售的三個站區中，以A20興南站釋出的土地最多，共標售37筆標的，並吸引95封標單競逐。江怡慧說，A20站興和特區雖首次標售，但亦交出亮麗的成績單。該區三筆商業區標的表現令人驚艷，每坪底價約76.3萬至84萬元，開標結果三筆全數標脫，且溢價率達到25%至30%，其中中豐興段156、157地號合計約2,100坪標的，一舉衝出105萬元高單價，與單價103萬、約2,416坪的豐興段137、139地號的土地，攜手躋身百萬地價俱樂部。另外豐興段138地號，單價亦高達99萬元，顯示興南站雖然還有待開發，但已然草木皆金。