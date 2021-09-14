又流標！光復南路國產署改建案將重新檢討招標條件

北市三處精華地將開發蓄勢待發，疫情降級解封後，財政部重砲推出光復南路國產署改建案招商，得標者可獲北市杭州南路巷內，及中山北路二段兩塊各近三五○坪方正土地七○年的精華地地上權，建商及保險業者詢問度高，預定九月十三日開標，開標結果將是疫後房市觀察指標。

無懼疫情及打房，據金管會統計，六月全體銀行房貸、建築融資總額占比達百分之廿七點○一，創史上新高，有十一家銀行衝破百分之廿八的警戒區。根據信義全球資產統計上市櫃法人交易，七月份商用不動產交易已達十四件，規模一四四億元，不但擺脫六月疫情陰霾，甚至較四、五月增加，明顯回溫，疫後房市蓄勢待發。

國產署表示，國產署辦公廳舍原址改建案是採與民間合作方式，得標者需在光復南路國產署原址興建兩棟十層樓以上政府辦公廳舍，國產署另提供兩處位於北市中心精華地地上權。此案首次招標時適逢疫情升級，多數投標者反映因疫情影響來不及準備，結果果然無人投標，國產署昨天宣布第二次招標，相關內容及條件不變，權利金底價仍為○點五八億元。

「一直有人來問可不可以延期，」國產署官員表示，國產署改建案牽動三處土地，複雜度頗高，既要評估三地的建築成本，還要評估獲得兩塊土地地上權後要如何開發及合理利潤空間等，包括建商、保險業者都有詢問此案細節，但也抱怨因疫情影響，備標時間不足，來不及完成規劃設計及財務估算，顯然首次招標流標不是大家沒意願，只是還需要一點時間。

此案國產署提供設定地上權七○年的北市精華區土地，其中大安區金華段基地位於杭州南路二段及金華街巷內，近捷運中正紀念堂、捷運古亭站，屬明星學區，土地面積約三四八坪，為第三種住宅區；中山區中山段基地位於中山北路二段，近捷運民權西路站，面積約三三六坪，屬第三種商業區，基地方整，多面臨路且交通便捷，周邊企業總部群聚。