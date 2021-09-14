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7-ELEVEN三策略 搶攻超商寵物藍海商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
7-ELEVEN三策略搶攻超商寵物藍海商機。 圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN三策略搶攻超商寵物藍海商機。 圖／7-ELEVEN提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN掌握超商寵物市場新藍海，於200家門市設置寵物專區，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧四大結構，攜手網紅品牌「汪喵星球」以及知名寵物專門店「寵物公園」導入人氣熱銷品項，依商圈需求打造寵物選物店，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。

根據外部市調統計，少子化、單身化世代，有寵物陪伴成為時代潮流，使得寵物登記數量每年持續穩定成長，更帶動寵物商機一年上看500億元。看準消費者需求缺口，7-ELEVEN提前布局萌寵商機，以「商品豐富」、「專門店型」、「異業合作」三大策略滿足毛孩們的日常所需。

7-ELEVEN表示，瞄準就近買毛孩商品需求，除了既有的貓狗飼料與罐頭外，抓準現代人養貓增加的趨勢，首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等商品；同時重視萌寵的保健與休閒，引進寵物專門店販售的高價貓咪零食、保健機能品、小包裝天然凍乾及更多寵物用品等，設有寵物專區門市較未擴大商品類別前，業績成長近2倍。

7-ELEVEN寵物專區依據商圈屬性量身規劃商品結構與商品種類，無論規模大小均以專門店型態設計，販售60~300款寵物商品，將7-ELEVEN寵物專區打造成社區中離家最近的萌寵選物店，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，看好需求持續擴大，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。

萌寵不僅要吃得好，日常保健與休閒更受到飼主重視，7-ELEVEN看好精緻化寵物商品需求，獨家攜手人氣網購品牌「汪喵星球」於門市、線上同步推出限定商品，品項包含「貓咪機能點心罐」、「木天蓼紓壓棒棒」、高壓蒸煮連骨頭都能享用的「鮮蒸嫩雞腿」等，皆經過SGS檢驗核格。

7-ELEVEN i預購也同步設立寵物專區，販售3.5kg~15kg寶多福美食犬餐、毛孩健寶保養粉、汪喵星球主食罐及造型貓草包等知名人氣品牌寵物商品，其中汪喵星球熱賣款「香雞排包貓草包」、「彈珠汽水貓草包」、「臭豆腐貓草包」因造型吸睛，且散發濃郁香氣，不僅能讓貓咪紓壓，還能拍出「貓咪吃雞排」IG打卡照片，帶動i預購寵物專區業績成長2~3成。

寵物 貓咪 零食

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