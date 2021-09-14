台泰產業鏈結高峰論壇 推動疫後新常態合作

全國工業總會今（14）日發布，為穩固臺商企業在全球供應鏈的地位，強化臺灣與泰國之間的夥伴關係，在經濟部的支持下，工總於台北時間9月14日至16日以視訊方式與泰國工業院（FTI）第五度攜手舉辦為期三天的「2021年臺泰產業鏈結高峰論壇」。

這場論壇並由亞太產業合作推動委員會（CAPIC）泰國分組召集人、工業總會理事謝其嘉及泰國工業院主席Supant Mongkolsuthree致開幕詞，並邀請經濟部工業局局長呂正華及泰國工業部前工業部次長Mr. Pramode Vidtayasuk致詞。

儘管疫情如此嚴峻，今年論壇仍然完成五項MOU的簽署，並且促成一項產業合作。

在智慧城市方面， 包括：一，安研科技與泰方Synergy Technology簽署MOU，雙方將密切交流AIoT智慧環境與水情防災解決方案於泰國地區的業務合作與應用，加强在泰國和東南亞市場的夥伴關係；二，科展資訊與泰國的CWTel簽署MOU，由科展資訊提供相關MES 解決方案，藉由雙方之合作共同推動該日系品牌家電廠之MES，加强在泰國智慧製造領域的合作；三，台灣智慧駕駛與泰國朱拉隆功大學合作開發自動駕駛及5G 應用，由泰方向台灣智慧駕駛採購三輛自動駕駛巴士、派遣技術團隊赴泰國傳承經驗，再由泰方接續開發自動駕駛演算法和5G車聯網應用，並於實際場域測試運行。

在紡織領域方面，臺泰兩國紡織所簽署合作備忘錄，內容包括擴大以醫療紡織品的檢測驗證合作，加強和促進雙方在醫療紡織品、檢驗、驗證、測試和認證新業務發展的夥伴關係，希望有機會帶動台泰紡織品的認驗證相互承認（MRA）。

在食品生技方面，食品所以及泰國食品院今年將延續前約，並進一步就食品生技產業鏈的新機會點共同合作邁開步伐。

自動化領域方面，臺灣徠通、協易、展綠、型創、科盛等智慧機械系統解決方案企業，與泰國TTBA、TGI、KINZOKU PRECISION、CIVILIZED CARS、PLEXPERT、SMARTPLAS、MATSUI、SODICK Thaiand等智慧製造應用企業將共同成立「臺泰智慧成型技術交流與合作媒合數位平台」,在疫情當下，個別企業亟思如何透過產業聚落，結盟布局後疫情新南向區域之智慧製造商機。