全球第三大航運達飛凍漲 萬海仍在觀望：有自己的評估標準

萬海（2615）總經理謝福隆在法說會上表示，全球塞港情況到2022年上半年無解。對於全球第三大貨櫃船運業者法國達飛（CMA CGM）宣布凍漲，應該是各家業者跟客戶之間考量，萬海會依市場變化來做決策。全球依舊一船難求，萬海去年買進的二手船陸續加入，成為補足萬海缺船的缺口最佳動能。

法國達飛集團日前宣布明年2月前都將凍漲即期運費，謝福隆表示，這是船公司本身的各種考量，運費價格也要考量客戶的承受度及船公司本身營運成本，萬海還在觀察市場變化，沒有跟不跟的問題，會有一套自己的評估標準。

謝福隆指出，目前碼頭塞港無解，這個情況推估會延續到2022年上半年，要看各港口的作業概況，也有可能會出現全年都塞港的情況；如果疫情全面緩和下來，碼頭塞港有望快速解決，且碼頭塞港嚴重，航商的週轉率、整點率都很難下來，若疫情不緩解，明年運費很難下來。