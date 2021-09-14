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「鳳鳴重劃區」推案夯 樹三鶯年輕族群愛

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

捷運宅向來為購屋市場的熱門選擇，近期鄰近捷運三鶯線的「鳳鳴重劃區」推案正夯，樹林地政事務所統計近兩年實價登錄資料，發現該區新成屋平均買賣成交單價為2字頭、並以七年級生為主力購屋族群。

樹林地政表示，近兩年鳳鳴重劃區交易量占鶯歌區32.2%，為鶯歌的交易熱區，而屋齡五年內新成屋平均買賣成交單價為每坪24.3萬元，低於內政部2021年第2季統計的新北市屋齡五年內房地單價中位數每坪39.9萬元，並與桃園市的每坪24.8萬元相當。

觀察購屋族群屬性資料，新北市房屋持有者位於30歲至40歲的族群比重僅占10.7%，而「鳳鳴重劃區」的30歲至40歲之七年級生為購屋主力，高達43.3%，有約三成購屋者分布在新北市樹林、三峽、鶯歌地區，也有逾兩成的民眾分布於鄰近的桃園市。

樹林地政說明，鳳鳴重劃區具備平實的房價，加上鄰近國道大湳交流道，及擁有施工中的捷運三鶯線、鳳鳴簡易火車站等交通題材，使其不僅深受樹三鶯在地年輕族群青睞，也吸引鄰近的桃園購屋客群，成為七年級生晉升有殼一族的新寵。

實價登錄2.0新制已於今年7月正式上路，並已揭露至完整的地號、門牌資訊，且溯及之前已揭露案件。

樹林地政進一步指出，他們特別彙整鳳鳴重劃區各建案詳細資訊，並分析樹三鶯各行政區的主力物件成交均價，並於網站上建置「鳳鳴重劃區建案地圖」及「樹三鶯房價探索地圖」，提供民眾更詳實、精確的實價登錄資訊，建議有興趣的民眾可以至該所網站「不動產交易專區—不動產交易價量資訊」專區查詢。

重劃區 實價登錄

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