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Uber Eats優饗方案 啟動會員獨享多一點計畫

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
讓消費者擁有更高的價值感體驗，Uber Eats 今（14）日宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫。 圖／Uber Eats提供
讓消費者擁有更高的價值感體驗，Uber Eats 今（14）日宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫。 圖／Uber Eats提供

為讓消費者擁有更高的價值感體驗，Uber Eats今（14）日宣布「優饗方案」啟動「會員獨享多一點」計畫。除了訂單滿199元無限次0元外送費優惠之外，將持續透過「會員獨享多一點」計畫深化「優饗方案」會員專屬優惠，計畫首波將於9月15日至9月28日期間，攜手台北京星港式飲茶、貳樓餐廳、台中赤鬼炙燒牛排與Burger Joint7分SO美式廚房、台南知名日式料理鯨吞燒炭火食菜等近400家在地餐廳合作夥伴給予餐飲優惠，「優饗方案」會員凡點購參與此波活動之精選特級餐廳之餐飲，單筆訂單消費滿299元，即可現折70元；非「優饗方案」會員則可折抵40元。

第二波將於9月29日至10月12日期間推出漢堡王花生培根脆雞堡單點及套餐、4塊及6塊雞塊限時買一送一，「優饗方案」會員享最高現省427元，非「優饗會員」最高也可現省169元。Uber Eats未來也將持續與更多餐廳夥伴合作推優惠活動，讓「優饗方案」會員天天輕鬆享受隨點即送、實惠加值的外送服務。訂閱 Uber「雙享方案」之會員也可適用上述「會員獨享多一點」優惠。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「隨著消費者較過往更頻繁地使用Uber Eats隨點即送外送服務選購美食與生鮮雜貨商品，我們希望透過與商家合作夥伴更緊密配合，藉由『優饗方案』提供會員更高的價值感體驗，以期讓Uber Eats成為消費者日常即時採購的外送平台首選。」Uber Eats「優饗方案」目前開放台北、台中、新竹、桃園、台南、高雄等城市用戶訂閱使用，並即將於宜蘭、花蓮、台東、澎湖等城市開放訂閱使用。

此外，麥當勞「Signature 極選系列」的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」及「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」將於9月15日至10月19日重磅回歸，外送平台只在Uber Eats快閃開賣，經典套餐價189元起，讓消費者在家打開 Uber Eats App 一鍵下訂，即可享受鮮美肉汁與松露香氣的絕妙組合。

Uber 餐飲

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