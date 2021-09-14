人口生不如死負成長、空屋率卻創低 他揭關鍵主因

台灣人口數已進入生不如死負成長階段，但內政部統計去年底全台空屋率9.96%，創有統計以來新低。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮表示，關鍵因素在兩代不同堂趨勢引發剛性需求大增，不但去化了新增供給量，也降低全台空屋率。

李同榮表示，房市自2018年以來一路回升，主要動力為剛性需求強勁，而這股自住剛性需求的推升因素，就是「兩代不同堂」趨勢的演變，此一論述有三項數據可證明：

首先是家庭戶數不斷增加。內政部統計資料顯示，2004年以來人口增加幅度僅有3.8%，但17年來家庭戶數從718萬戶增加到893萬戶，足足增加達175萬戶、24%。

過去有些學者專家一直質疑一個問題：台灣人口出生率一直在減少，房子卻蓋那麼多，到底賣給誰？以上家庭戶數增加的數據，應該可以得出正確的答案。

第二，近幾年每戶人口數不斷減少。內政部統計數字顯示，自2004年以來，全台每戶人口數也由平均3.16人降至2.64，顯示每人空間需求不斷增大，同時也代表近二十年來由三代不同堂轉向近五年來兩代不同堂趨勢，演變成「單位人口減少」的現象。

第三，近幾年來開工量一直大於使照核發量，代表市場現況是需求大於供給。

李同榮表示，兩代不同堂趨勢所帶動的剛性需求仍會持續增加好幾年，尤其在經濟成長強勁、資金寬鬆、利率偏低、房產通貨膨脹推動下，房市交易量會持續增加，房價也會跟著上漲，這種現象會持續二丶三年。