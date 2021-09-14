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無感？新店安坑輕軌首列車將進駐 房價年漲1%

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
安坑輕軌。圖／取自新北捷運局
安坑輕軌。圖／取自新北捷運局

新店安坑輕軌今年7月高架路段全線合龍，預計首列車本月底進駐機廠，明年完工通車。東森房屋研究中心統計2017年至2021年，新店輕軌距離商圈最近，住宅也最密集的安康站，結果單價僅由31.1萬成長至33萬，五年僅上漲6%。

如果以去年和今年比較，雖然已接近通車，但過去一年房價從32.8萬，上漲至33萬元，一坪僅小漲1%、2000元，幾乎無感。

東森房屋新店安康加盟店店東黃如美分析，原本安康地區的公車轉乘至捷運十四張站捷運就相當便捷，輕軌的通車對當地居民來說是錦上添花。且安康距離交流道非常近，若要前往中、永和等地區，居民多半會選擇開車，因此輕軌對當地的房價影響不大。

安坑輕軌早在台北捷運初期路網建設時就已提出，但一直到1999年，地方民代認為當地人口不斷增加，有增設輕軌需求，政府重新展開捷運安坑線走廊研究規劃工作，歷經多年評估與規畫，在2015年獲得行政院正式核定，確定興建。

安坑輕軌在2017年開工，歷經46個月後，今年7月土建主體結構完成，開始鋪設軌道及安裝機電系統，預計明年底完工通車。

此一輕軌共9站，包括雙城站，玫瑰中國城站、台北小城站、耕莘安康院區站、景文科大站、安康站、陽光運動公園站、新和國小站，十四張站，全長達7.5公里，因與環狀線十四張站串聯，預計完工後到台北市可省15至20分鐘的通勤時間。

雖然輕軌帶來房市話題，但統計實價資料顯示，安康地區房價並未因此走揚，過去五年變動不大。

以生活機能相對完善的安康站周周邊為例，黃如美指出，安康目前周遭房市預售案成交均價落在40至50萬之間，10年內的成屋多為40萬以上，20至30年的中古大樓為35至40萬元。

她表示，安康站周遭的購屋客群多為來自新店市區及中、永和的首購族，偏好2房及2+1房的產品規劃，預算落在1500萬元，因此，20至30年的中古華廈，為最熱門首選。

黃如美表示，整條輕軌帶動較大的區域，應會分布在輕軌K1雙城站至K4耕莘安康院區站，當地知名社區有玫瑰中國城、黎明清境與達觀鎮。這些區域原先受限於地理環境位置，居民出入多以汽、機車為主，安坑輕軌將會讓當地小家庭及上班族有更多的交通選擇，預計明年輕軌正式完工啟用後，有一波補漲。至於安康地區，因機能完善價格持續走穩，微幅上揚。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

輕軌 捷運 房價

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