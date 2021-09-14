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全家中秋連假銷售 四夯品賣最好

經濟日報 / 記者楊涵婷／即時報導

全家（5903）今（14）日表示從過往中秋連假期間的銷售數字發現，與中秋相關商品業績成長顯著，其中「四夯品」包括烤肉必配的土司業績成長五成、解膩消渴的碳酸汽水銷售倍增、烤肉醬銷量更是翻十倍，而微醺族喜愛的啤酒，也在這段時間內業績成長三成。

全家便利商店看好居家烤肉需求，於全家行動購網路商城推出四款電烤爐備戰，另，店舖也準備中秋烤肉不可或缺的商品聯促活動，如匠土司家庭號任選兩件九折，和大瓶寶特瓶汽水任兩件79元優惠，還有同步推出應景的三款柚子風味啤酒，提供民眾烤肉備品準備的最佳應援。

全家於中秋連假前一天開始，9月17日至9月21日連續五天，隨買跨店取推出限時限量的Let’s Café經典大杯美式兩杯特價69元、經典大杯拿鐵兩杯特價79元，私品茶仙女波波紅茶兩杯69元、仙女波波醇奶茶兩杯79元，Fami霜淇淋優惠兩支59元等優惠，實體店舖也有Let’s Café巧克力、私品茶特價活動，讓民眾與好友一起同享，歡度中秋佳節。

烤肉已成為不少消費者的中秋必備活動，全家從過往中秋連假期間的銷售數字發現，與中秋相關的周邊商品業績飆漲，如烤肉必配的土司業績成長五成、解膩消渴的碳酸汽水銷售倍增、烤肉醬銷量更是翻十倍，而微醺族喜愛的啤酒，也在這段時間內業績成長三成，成為中秋烤肉的四夯品。

瞄準烤肉需求，全家原味覺土司、醇乳香土司及新纖麥土司等三款匠土司於9月17日起至9月21日推出任選兩件享九折優惠；而沁涼解渴的汽水是烤肉的好搭配，即日起至10月5日，購買大寶特瓶汽水可享指定商品任選兩件79元。

此外，中秋與家人朋友微醺小酌尤為雅致，獨家推出三款柚子風味啤酒，如由黃金柚果汁搭配台灣在地龍眼蜜製成的台灣蜂蜜柚子啤酒，售價45元、以韓國當季新鮮黃金柚加上經典蜂蜜的金色三麥黃金柚蜂蜜啤酒，售價125元及柑橘類的酸甜口感的三得利微醉柚子八朔雞尾酒，售價49元。

全家亦少不了咖啡、冰品優惠，自9月17日起連續五天推出線上+線下優惠活動，陪伴民眾中秋連假與家人團聚的開心時光。

中秋 烤肉 全家便利商店

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