快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

秋節返鄉搭國道客運 全程防疫最安心

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
民眾於防疫期間進入客運車站、搭乘國道及公路客運，全程均應配戴口罩且禁止飲食，乘客於乘車前須逐一測量體溫。 圖/三重客運提供
民眾於防疫期間進入客運車站、搭乘國道及公路客運，全程均應配戴口罩且禁止飲食，乘客於乘車前須逐一測量體溫。 圖/三重客運提供

三重客運配合政策提升防疫措施，民眾於防疫期間進入客運車站、搭乘國道及公路客運，全程均應配戴口罩且禁止飲食，乘客於乘車前須逐一測量體溫，並以酒精消毒手部，體溫超過37.5度之乘客，不提供乘車服務，並免費受理退票；為配合疫調需求實施乘客「實聯制」措施，已於逐車椅背張貼「簡訊實聯制QR Code」，供乘客上車後掃描登記，乘客無需負擔簡訊傳輸費用，不僅省去紙筆接觸，亦可簡化實聯制登記過程。

駕駛員均於出車前量測酒精濃度及體溫，進行健康管理，車輛除發車前或收班後清潔消毒外，並於營運期間內(每3小時)加強清潔消毒乘客接觸設備，預防病毒傳染，讓民眾安心搭乘大眾運輸工具。

為因應疫情相關班次亦有所調整，也請民眾欲搭車前可先上公司官網(http://www.sanchung-bus.com.tw)，或下載公路總局iBus App洽詢。

往年為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具往返疏運，公路主管機關皆於連假期間實施票價轉乘優惠措施，今年考量疫情趨勢尚未明朗，為落實防疫政策故取消相關票價轉乘優惠措施。

客運 疫情

延伸閱讀

防疫也要動一動 家醫、復健科醫師線上教長輩運動

萬安演習明天登場 南警配合防疫發送1萬片口罩

期交所駁斥防疫不實說

秋冬3傳染病臨門 教授金傳春籲行政院：速開全國專家會議

相關新聞

建案秒殺是假象？七大都會區僅新竹縣餘屋增加

內政部公布最新新建案餘屋統計，2020年第4季全台新建餘屋約6.9萬宅，連四季減少，並創2016年第3季以來新低。六都均...

迎大學開學季 外宿家電近一個月買氣顯著

全台各大學陸續迎接開學季，富邦媒（8454）旗下momo購物網據站上銷售觀察，許多大學生紛紛抓緊開學前空檔添購租屋處家電...

會展限制放寬 牽動千億商機

行政院長蘇貞昌昨（13）日表示，將建議疫情指揮中心適度鬆綁會展活動人數上限及容留人數等相關措施，台灣機械公會理事長魏燦文...

新車缺貨 引爆搶買潮

三級警戒降級後，車市迎來報復性買氣，但車用晶片缺貨問題未解，加上車廠重鎮馬來西亞在疫情肆虐下產能不足，預期第4季汽車新車...

泰豐經營權之爭 市場派大勝

泰豐經營權之爭，提前落幕。泰豐公司派與市場派南港昨（13）日達成協議，新董事會由南港提六席（含兩席獨董）、泰豐提三席董事...

無感？新店安坑輕軌首列車將進駐 房價年漲1%

新店安坑輕軌今年7月高架路段全線合龍，預計首列車本月底進駐機廠，明年完工通車。東森房屋研究中心統計2017年至2021年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。