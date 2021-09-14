秋節返鄉搭國道客運 全程防疫最安心

三重客運配合政策提升防疫措施，民眾於防疫期間進入客運車站、搭乘國道及公路客運，全程均應配戴口罩且禁止飲食，乘客於乘車前須逐一測量體溫，並以酒精消毒手部，體溫超過37.5度之乘客，不提供乘車服務，並免費受理退票；為配合疫調需求實施乘客「實聯制」措施，已於逐車椅背張貼「簡訊實聯制QR Code」，供乘客上車後掃描登記，乘客無需負擔簡訊傳輸費用，不僅省去紙筆接觸，亦可簡化實聯制登記過程。

駕駛員均於出車前量測酒精濃度及體溫，進行健康管理，車輛除發車前或收班後清潔消毒外，並於營運期間內(每3小時)加強清潔消毒乘客接觸設備，預防病毒傳染，讓民眾安心搭乘大眾運輸工具。

為因應疫情相關班次亦有所調整，也請民眾欲搭車前可先上公司官網(http://www.sanchung-bus.com.tw)，或下載公路總局iBus App洽詢。

往年為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具往返疏運，公路主管機關皆於連假期間實施票價轉乘優惠措施，今年考量疫情趨勢尚未明朗，為落實防疫政策故取消相關票價轉乘優惠措施。