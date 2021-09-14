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迎接大學開學季 近一個月外宿家電買氣熱

經濟日報 / 記者楊涵婷／即時報導
momo／提供
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全台各大學陸續迎接開學季，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，大學生會在開學前空檔添購租屋處家電，帶動近一個月外宿家電買氣。萊爾富日前亦表示，以往常經驗來說，學校商圈門市開學前、後相比，門市來客數至少會增加五成以上。

為提前幫消費者完成外宿家電採買，momo家電開學啦優惠現正開跑，今年百大強檔品牌陣容包含Dyson、飛利浦、LG、CHIMEI、大同（2371）、魔力家、聲寶（1604）、禾聯（5283）、科沃斯等，9月16日前共推出上千件商品優惠五折起，品類涵蓋廚電、吸塵器、吹風機、淨水設備、檯燈、風扇、洗衣機等應有盡有。

即日起至9月30日還有多檔優惠活動接力登場，如美髮家電全館八折起、Dyson消費滿萬登記送最大好禮BP01清淨機及momo電視購物消費滿額送安妮兔廚具組、WORKINGHOUSE 電烤爐。

近兩年疫情影響下，也促使部分消費者願意將預算花費在生活清潔家電，除了強力吸塵、淨化為熱銷清潔家電的基本功能外，輕巧、美型外觀也是許多外宿族的下單關鍵。

momo電視購物搶攻開學季，趁勢推出「幸福月半優惠活動」9月16日至9月20日，凡於momo購物台APP、momo購物網-看看買累計消費滿7800元就送限量安妮兔廚具組，消費兩件以上滿12800元升級送WORKINGHOUSE 電烤爐。

家電 momo

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