迎接毛小孩時代　7-ELEVEN打造業界最大寵物專門店

萌寵商機夯，毛孩經濟需求旺盛，統一超看準消費者需求缺口，7-ELEVEN提前布局萌寵商機，打算以「商品豐富」、「專門店型」、「異業合作」三大策略滿足毛孩們的日常所需。

根據外部市調統計，少子化、單身化世代，有寵物陪伴成為時代潮流，使得寵物登記數量每年持續穩定成長，更帶動寵物商機一年上看500億元，7-ELEVEN表示，掌握超商寵物市場新藍海，於200家門市設置寵物專區。

7-ELEVEN指出，寵物專區聚焦用品、零食、罐頭、乾糧4大結構，攜手網紅品牌「汪喵星球」以及知名寵物專門店「寵物公園」導入人氣熱銷品項，依商圈需求打造寵物選物店；同時在i預購設置寵物專區，商品種類齊全度更高，線上線下同步架構新型態寵物專門店。

7-ELEVEN也說，瞄準就近買毛孩商品需求，除了既有的貓狗飼料與罐頭外，抓準現代人養貓增加的趨勢，首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等商品；同時重視萌寵的保健與休閒，7-ELEVEN嘗試引進寵物專門店販售的高價貓咪零食、保健機能品、小包裝天然凍乾及更多寵物用品等，提供多樣新選擇，設有寵物專區門市較未擴大商品類別前，業績成長近2倍，更落實7-ELEVEN成為消費者倚賴的服務平台。

7-ELEVEN表示，寵物專區依據商圈屬性量身規劃商品結構與商品種類，無論規模大小均以專門店型態設計，販售60~300款寵物商品，將7-ELEVEN寵物專區打造成社區中離家最近的萌寵選物店，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，看好需求持續擴大，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。