統一超攻毛孩商機 打造新型態寵物專門店

統一超（2912）掌握超商寵物市場新藍海，於200家門市設置寵物專區，攜手網紅品牌以及知名寵物專門店導入人氣熱銷品項，依商圈需求打造寵物選物店；同時在i預購設置寵物專區，該專區業績成長二至三成，並使商品種類齊全度更高，線上線下同步架構新型態寵物專門店。

統一超表示根據外部市調統計，少子化、單身化世代，寵物陪伴成為時代潮流，使得寵物登記數量每年持續穩定成長，更帶動寵物商機一年上看500億元。看準消費者需求缺口，統一超提前布局萌寵商機，以「商品豐富、專門店型、異業合作」三大策略滿足毛孩們的日常所需。

其一商品豐富。統一超瞄準就近買毛孩商品需求，除了既有的貓狗飼料與罐頭外，首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等商品；同時重視萌寵的保健與休閒，統一超嘗試引進寵物專門店販售的高價貓咪零食、保健機能品、小包裝天然凍乾及更多寵物用品等，提供多樣新選擇，設有寵物專區門市較未擴大商品類別前，「業績成長近兩倍」。

其二專門店型。統一超寵物專區依據商圈屬性量身規劃商品結構與商品種類，無論規模大小均以專門店型態設計，販售60-300款寵物商品，將統一超寵物專區打造成社區中離家最近的萌寵選物店，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，看好需求持續擴大，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。

其三異業合作。萌寵不僅要吃得好，日常保健與休閒更受到飼主重視，統一超看好精緻化寵物商品需求，獨家攜手人氣網購品牌汪喵星球於門市、線上同步推出限定商品，品項包含貓咪機能點心罐、木天蓼紓壓棒棒、高壓蒸煮連骨頭都能享用的鮮蒸嫩雞腿等，皆經過SGS檢驗核格。