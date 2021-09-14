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迎大學開學季 外宿家電近一個月買氣顯著

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
各大學陸續開學，許多大學生紛紛抓緊開學前空檔添購租屋處家電，帶動近一個月外宿家電買氣顯著。示意圖／ingimage授權
各大學陸續開學，許多大學生紛紛抓緊開學前空檔添購租屋處家電，帶動近一個月外宿家電買氣顯著。示意圖／ingimage授權

全台各大學陸續迎接開學季，富邦媒（8454）旗下momo購物網據站上銷售觀察，許多大學生紛紛抓緊開學前空檔添購租屋處家電，帶動近一個月外宿家電買氣顯著。統一超（2912）旗下博客來也看好大專院校開學潮，將大學生外宿必備3C家電、生活收納用品，納入「2021博客來開學祭」，看好疫情下的小家電採購商機。

momo瞄準大專院校開學商機推出「家電開學啦」，集結百大強檔品牌陣容包含Dyson、飛利浦、LG、CHIMEI、大同（2371）、魔力家、聲寶（1604）、禾聯（5283）、科沃斯等，9月16日前共推出上千件商品優惠5折起，品類涵蓋廚電、吸塵器、吹風機、淨水設備、檯燈、風扇、洗衣機等。

momo據站上銷售觀察，「餐廚家電」、「生活清潔家電」及「美容美髮家電」為許多外宿族家中不可或缺的三大必需家電。為減少餐餐外食的頻率同時滿足個人口味需求，近期餐廚家電以「一機多用」的多功能料理鍋，體積小易收納又能輕鬆完成煎煮炒蒸多種料理為近期熱門首選。

另外，近兩年疫情影響下，也促使部分消費者願意將預算投資在「生活清潔家電」，除了強力吸塵、淨化為熱銷清潔家電的基本功能外，「輕巧、美型外觀」也是許多外宿族的下單關鍵。

博客來也發現，受到疫情影響，「自煮風氣」旺盛，外宿學生新學期普遍增加小家電採購預算，價格接受度約落在2500元以下，首選不佔空間、一機多用，料理新鮮人也能快速上手美型廚房小家電，如調理鍋、隨身果汁機。

此外，「線上學習」已成教育新常態，帶動電腦週邊設備及「護眼」檯燈銷量成長，較上個月增加近4成。逢防疫降級後首次回歸校園，各式防疫用品躍居熱門商品，隔板、書套擠進開學熱搜排行榜，「隨身用」消毒用品，如防疫酒精噴霧筆、便攜式紫外線殺菌棒等，銷量較上個月增加2成。

家電 疫情

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