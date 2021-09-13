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國有地上權標售有彩蛋！陸保廠C基地年底前單獨列標

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國產署今（13）日公告今年第三批國有地上權招標，共推出11宗，合計權利金底價約24.5億元。原本預計在這批列標的陸軍保養廠C基地，國產署評估後，將另外於今年底之前單獨列標，成為今年例行標售外的彩蛋。

國產署表示，此次招標土地分布全國八縣市，分別位於台中市、雲林縣、高雄市各兩宗，台北市、新北市、基隆市、台南市、屏東縣各一宗，面積7.52公頃，權利金底價24億5,358萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署副署長李政宗表示，有別於往年例行僅推出兩批國有地上權標售，今年加強辦理，共辦理三批次公告作業，今日推出的11宗標的，有七宗為首次公告，四宗舊案權利金底價都分別有略為下修。

其中最受矚目的為台中市東區練武段土地，位於干城重劃區，權利金底價約5.02億元，面積約1,817坪，為商業區土地，去年曾經列標但未能標脫，今年再釋出。官員認為，國產署在當地已有一宗土地標脫，有機會再吸引業者目光。

此外台中豐原區則有一宗住宅區土地，權利金底價約0.88億元，面積約725坪，距中山高速公路豐原交流道不到1公里，交通便利，附近也有家樂福，區位良好。

另外值得一提的還有台南市新市區的商業區土地，是首度列標的新案，權利金底價約0.99億元，面積約678坪，近台南科學園區，也鄰近國小、區公所，周遭建案林立，發展潛力大，備受看好。

除了例行三批標售外，李政宗今日也表示，備受關注的陸保廠C基地，由於金額較大、備標時間長，且仍有地上物待處理，以及周遭民眾停車空間需求等問題，國產署北區分署將持續處理，目標今年底前採單獨列標。

國產署 地上權 國有地

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