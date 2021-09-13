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台苯改選進入委託書徵求大戰 天籟貴賓券當紀念品

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台苯（1310）10月14日將舉行股東臨時會，提前改選董事，公司派與市場派為爭奪經營權再度過招！為確保戰果，台苯今天公告變更股臨會紀念品，從原本超商150元商品卡，升級為市價600元的為陽明山天籟大飯店VIP貴賓券，以利委託書徵求作業。

由於天籟飯店為台苯的轉投資，公司表示，此次變更股東臨時會紀念品，主要是希望鼓勵股東參與，及強化關係企業知名度。

不過此次台苯股臨會的最後過戶日為9月15日，時間已經逼近，以孫鐵漢為首的市場派已經表態，身為大股東及董事，有權利查閱公司股東名冊，屆時將會提出要求。接下來雙方除了既有持股，準備進入委託書徵求大戰。

外界解讀，公司派選在此時升級股東會紀念品價值，應該是希望幫助委託書徵求作業更順利，而這也間接顯示雙方經營權爭奪仍有一定激勵程度。

台苯8月董事會通過，將於10月14日舉行股東臨時會，全面改選第15屆董事及獨立董事，被外界視為發動突襲。因為市場派首領、股市聞人孫鐵漢最近正力助南港輪胎，爭取泰豐經營權；台苯公司派可能趁著對手後防空虛，提前發動改選。

雖然台苯董事長林文淵強調，此次董事會提前改選，主要是台苯已經連續三屆董事改選都到股東臨時會才通過，非當年度股東常會選任，未來希望一步步回歸到股東常會改選董事，才會折衷選在今年10月提前改選。

翻開台苯今年股東會的前十大股東名冊，包括前三大股東台灣鋼鐵持股7.9%，財團法人陳啟川先生文教基金會持股5.45%，春雨公司持股2.21％，全都是公司派勢力。林文淵強調現在公司股權結構很清楚，這次改選不會有經營權之爭，頂多只是按照股權比例去分配，席次上有一些增減。

不過根據公告，此次台苯擬選舉8席董事及3席獨立董事，總共11席，包括公司派和市場派都是足額提名，顯示雙方仍互不相讓。

在公司派方面，董事提名名單包括現任董事長林文淵、副董事長陳柏元及董事王炯棻、李勝琛、陳建甫，春日機械董事長陳其泰、久陽精密董事長孫正強與榮剛執行副董李郁真。獨立董事提名候選人則有簡金成、黃瑞沐與林郁昌。

市場派孫鐵漢為首的安慶開發、開疆及勵興開發也足額提名，除了現任董事劉正元、徐定睿，還有朋程暨中美晶董事方豪、前華航工會理事長葛作亮、媒體名嘴彭華幹、竹路應用材料總經理孫榮康、黃采婕與趙興中。獨立董事提名候選人則有張國欽，以及陳建宏、蔡宜蓁等兩位律師。

股東臨時會 台苯 經營權

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