瑩碩與北京藥企結盟 進軍陸慢性病用藥市場

瑩碩（6677）今（13）日宣布，與北京中關村知名製藥企業簽訂獨家合作協議，針對二項困難學名藥展開技術授權、藥物開發、臨床試驗、生產與銷售等全方位的長期夥伴關係，攜手進軍大陸慢性病藥物市場。

根據協議，瑩碩將針對公司所開發的複方神經／精神科用藥、以及高血壓合併良性前列腺增生（BPH）用藥等二項產品，獨家授權北京藥企在大陸地區開發與商業化，由雙方共同進行藥物開發、臨床試驗與領證事宜，瑩碩則依藥品的開發時程，享有簽約金、里程碑金以及產品上市後的銷售分潤權利金。

瑩碩總經理顏麟權表示，本次與北京藥企合作的二項產品皆具獨特利基。其中，複方神經／精神科用藥屬於精神科常用藥品，全球醫藥資訊顧問公司IQVIA資料顯示，2020年該款藥品在大陸市場的銷售額約為人民幣3.7億，且持續成長中，並已納入2020年版中國國家醫保藥品目錄。

不過該款藥物因技術門檻高並有執行臨床試驗的難度，迄今尚未通過一致性評價的藥品上市，且自2016年中國實施一致性評價以來也無任何臨床備案登記的公示。

另一項高血壓合併BPH藥物為一緩控釋劑型，能快速應用瑩碩自主平台CORS（滲透泵控制釋放系統）的開發優勢。該款藥品也列入中國國家醫保藥品目錄產品，目前尚無通過一致性評價的產品上市，根據IQVIA資料顯示，該藥物大陸市場2018年~2020年複合成長率達到19%，2020年銷售額約人民幣1.4億元，整體銷售正逐年上升。

顏麟權指出，憑藉瑩碩在相關劑型改良技術的研發實力與豐富經驗，結盟北京藥企於當地市場的優勢地位，有機會加速二大合作產品的開發時程，爭取首家通過一致性評價藥品，快速搶占市場商機。