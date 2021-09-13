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艾美特擬布局品牌年輕化 線上業績占比將上升至七成

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

小家電大廠艾美特-KY（1626）今（13）日下午舉行線上法說會，由該公司董事長史瑞斌主持。他表示，艾美特規劃中國市場品牌年輕化的三年佈局， 今年並將線上業績占比上升至七成。

艾美特自有品牌在大陸市場銷售已有三十年，為提高品牌年輕化，史瑞斌指出，2022至2025年在中國市場的品牌知名度提升重點三年布局，目標吸引更多的年輕族群。也會針對線上、線下代理商會進行優化更替，優化代理商老齡化組織結構。

去年艾美特在大陸市場的線上業績佔比超過六成，今年將可以達到七成新高，目標線上及線上都能互補、持續成長。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019如期動土開工，8、9月完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列，以股本14億元來看，每股盈餘貢獻度約4.6元。

史瑞斌指出，預計完工後可以分配到3萬6000平方米，初期規劃暫以自用及出租為主，至於約1.5億元補償金，可望在今年第4季或明年第1季入帳。

艾美特 深圳

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