全球奢侈品企業排名 LVMH蟬聯第一

勤業眾信聯合會計師事務所今（13）發布《全球奢侈品力量調查》報告，公布2019年度銷售額前十名的奢侈品企業，前三名依序是法國路易威登（LVMH）、法國開雲集團（Kering SA）、美國雅詩蘭黛（Estée Lauder），其中瑞士歷峰（Richemont）掉出前三名，而開雲集團也一舉超過雅詩蘭黛成為全球第二大奢侈品企業。

勤業眾信全球奢侈品力量調查報告，根據2019年1月1日到12月31日期間的企業財報進行排名，相較路易威登、開雲集團在銷售成長率上的成長，勤業眾信指出，雅詩蘭黛因北美及西歐地區實體百貨人流下滑，陷入成長瓶頸。

值得注意的是，法國萊雅（L'Oréal Luxe）憑藉蘭蔻、聖羅蘭、亞曼尼及契爾氏等品牌，在銷售端則迎來雙位數的成長表現，原因可歸功於獨特的線上和線下消費體驗，特別是線上銷售，創下超過52.6%的成績，成長率為前十名的品牌銷售之冠，前十大奢侈品牌第五名。

勤業眾信表示，截至2019年12月為止，全球前100強的奢侈品企業，總銷售額達到2,810億美元，較前一年成長340億美元，平均每家企業的銷售額約28.1億美元，但是總體成長率卻不如2018年。

勤業眾信財務顧問服務執行副總經理黃俊榮表示，近年全球隨著ESG的意識崛起，消費者對奢侈品業的 ESG要求提高，奢侈品企業開始重新檢視ESG相關議題，例如路易威登和開雲集團，在疫情期間捐款給醫院和社福單位；亞曼尼投入製造防疫相關物資。

另外，在數位轉型方面，黃俊榮指出，英國奢侈電商Farfetch已宣布攜手瑞士歷峰（Richemont）及中國大陸阿里巴巴，發行私募可轉換債券，並重整其在大陸的布局，並專門營運當地的線上業務。

黃俊榮表示，路易威登在今年1月收購蒂芙尼（Tiffany），也成為為精品業史上規模最大的併購交易。