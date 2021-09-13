快訊

北市松山某國中生確診 家住板橋外祖母也中鏢

潘懷宗罹癌化學去勢治療 涉詐333萬「能站起來」就到庭

中油中秋送暖 大林煉油廠關懷弱勢

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油大林煉油廠提前於今(13)日，以文旦為高雄市立仁武特殊教育學校增添溫暖，讓師生們共享中秋節慶團圓圓滿的歡樂時光。圖／中油提供
中油大林煉油廠提前於今(13)日，以文旦為高雄市立仁武特殊教育學校增添溫暖，讓師生們共享中秋節慶團圓圓滿的歡樂時光。圖／中油提供

時屆中秋佳節，中油公司心繫社會各界，積極關懷每個角落，為弱勢家庭增添溫暖；大林煉油廠提前於今（13）日，以文旦為高雄市立仁武特殊教育學校增添溫暖，讓師生們共享中秋節慶團圓圓滿的歡樂時光。

高雄市立仁武特殊教育學校設立於民國85年，為大林煉油廠睦鄰範圍中唯一一所學制由幼兒園至高中，且具有完善輔助資源之學校，該校設校宗旨是以特殊教育的普及與零拒絕為教育改革重點，並以尊重每一個孩子的學習權及關懷弱勢為主軸；基於中油公司對於愛護地方鄰里之用心，大林廠選擇於中秋時節前往慰問，讓全校師生同享節慶歡喜氣氛。

大林煉油廠羅國暉副廠長表示，「關懷弱勢、發揮愛心」是中油公司一貫秉持的精神，大林廠能實踐公司理念是相當光榮的事，但社會上仍有許多需要幫助的人廠方無法觸及，大林煉油廠期望能藉由本次慰問活動拋磚引玉，讓愛心延伸至社會更多角落，將公益效果發揮到最大，為社會帶來正向力量。仁武特殊教育學校楊怡雯校長也特別頒發感謝狀，感激中油大林廠一直以來的幫助。

中油公司作為國家發展基石，始終秉持「為台灣加油、與社會站在一起」的精神，而身為中油煉製重心的大林煉油廠，除落實職安、環保標準外，亦致力於照護弱勢及社區關懷工作，無論是認養高雄市社教館空氣品質淨化區，辦理大林廠婦女會弱勢關懷活動，或是減少揮發性有機物質排放上，均獲得外界肯定，亦獲得眾多獎項，而眾多獎項也督促著大林煉油廠努力實踐企業社會。

中油公司 中秋節

延伸閱讀

華航與華山基金會「疫起助老」 致贈防疫禮包度中秋

為中秋後柚子找出路 嘉大「柚香膠原露」獲獎下月上市

中秋北市河濱公園禁烤肉 柯文哲：重點是不群聚

中油石化部減碳 今年投入11億裝設燃燒塔廢氣回收系統

相關新聞

台泥「零容忍」貪腐賄賂 台灣第一家通過管理認證

台泥（1101）對於貪腐及賄賂事件「零容忍」，今（13）日宣布成為台灣第一家通過ISO37001反貪腐反賄賂管理系統認證...

各國陸續鬆綁旅行限制 阿聯酋推歐美國熱門航點優惠

隨著各國陸續鬆綁旅行限制，阿聯酋航空宣布推出歐洲與美國熱門航點優惠票價，自即日起至2021年9月26日，訂購2021年9...

中油中秋送暖 大林煉油廠關懷弱勢

時屆中秋佳節，中油公司心繫社會各界，積極關懷每個角落，為弱勢家庭增添溫暖；大林煉油廠提前於今（13）日，以文旦為高雄市立...

華航與華山基金會「疫起助老」 致贈防疫禮包度中秋

中華航空（2610）今（13）日與華山基金會合作舉辦「愛老人 中秋亮起來」關懷活動，致贈中秋關懷防疫禮包，以實質生活物資...

星宇航空形象門市開幕 限量會員限定商品登場

星宇航空形象門市於上月試營運，別具巧思的太空風格於台北市街頭獨樹一格，集結不少人氣，明（14）日將正式開幕。星宇航空特別...

中油石化部減碳 今年投入11億裝設燃燒塔廢氣回收系統

蔡英文總統明確宣示「2050年淨零轉型」是台灣的國家目標，台灣中油公司石化事業部表示推動多項減碳計畫，三輕更新後已經減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。