中油中秋送暖 大林煉油廠關懷弱勢

時屆中秋佳節，中油公司心繫社會各界，積極關懷每個角落，為弱勢家庭增添溫暖；大林煉油廠提前於今（13）日，以文旦為高雄市立仁武特殊教育學校增添溫暖，讓師生們共享中秋節慶團圓圓滿的歡樂時光。

高雄市立仁武特殊教育學校設立於民國85年，為大林煉油廠睦鄰範圍中唯一一所學制由幼兒園至高中，且具有完善輔助資源之學校，該校設校宗旨是以特殊教育的普及與零拒絕為教育改革重點，並以尊重每一個孩子的學習權及關懷弱勢為主軸；基於中油公司對於愛護地方鄰里之用心，大林廠選擇於中秋時節前往慰問，讓全校師生同享節慶歡喜氣氛。

大林煉油廠羅國暉副廠長表示，「關懷弱勢、發揮愛心」是中油公司一貫秉持的精神，大林廠能實踐公司理念是相當光榮的事，但社會上仍有許多需要幫助的人廠方無法觸及，大林煉油廠期望能藉由本次慰問活動拋磚引玉，讓愛心延伸至社會更多角落，將公益效果發揮到最大，為社會帶來正向力量。仁武特殊教育學校楊怡雯校長也特別頒發感謝狀，感激中油大林廠一直以來的幫助。

中油公司作為國家發展基石，始終秉持「為台灣加油、與社會站在一起」的精神，而身為中油煉製重心的大林煉油廠，除落實職安、環保標準外，亦致力於照護弱勢及社區關懷工作，無論是認養高雄市社教館空氣品質淨化區，辦理大林廠婦女會弱勢關懷活動，或是減少揮發性有機物質排放上，均獲得外界肯定，亦獲得眾多獎項，而眾多獎項也督促著大林煉油廠努力實踐企業社會。