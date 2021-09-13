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信大看好Q4兩岸水泥業迎旺季 煤價和疫情成兩大變數

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

水泥廠信大（1109）今天（13日）舉行法說會，總經理楊大寬表示，第4季兩岸水泥業將迎向旺季，最近水泥價格已經有陸續上調，不過今年以來煤炭價格翻倍漲，成本墊高，加上疫情反覆，成為信大下半年獲利成長的兩大挑戰。

信大今年上半年營收36.97億元，比去年同期成長13.5%；稅後純益4.45億元，年增率更高達40.8%。除了台灣水泥市場穩健成長，去年初大陸因為新冠疫情封城近兩個月，造成比較基期偏低。

展望下半年，信大副總吳連富表示，隨著雨季結束，以及年底各項建案及公共工程趕工，是水泥業的傳統旺季，今年也不例外，包括兩岸水泥業都開始迎向旺季，最近水泥價格已經有陸續上調。

整體而言，由於今年以來鋼價飆升，造成營建成本大幅提高，部分工地建案重新檢討預期，工程進度放緩，對需求面有造成一些影響，到目前為止，今年以來大陸水泥均價還沒回到去年同期水準。不過好消息是，9月已經「翻正」，9月大陸水泥價格已經高於去年同期，有助公司獲利推進。

不過吳連富點出兩大隱憂，一是今年以來煤炭價格高漲，以台灣為例，從今年初到現在幾乎漲了一倍，由於煤炭占水泥業生產成本比重超過三成，煤炭價格飆漲，對公司成本非常吃力，可能影響信大下半年毛利率表現。

其次全球疫情反覆，像是信大在大陸的主要市場南京地區，7月中疫情復發，一度造成公司7月營收壓回，雖然8月已經回復，但疫情仍是下半年一大變數。

至於在業外方面，信大積極展開資產活化。位在衡陽路的台北辦公室土地，2月已經交給合作建商全坤建設，進行合建分屋，分配比例為信大七成、全坤三成，由於該土地為早年取得，持有成本僅1,000多萬元，目前帳面估價則高達4.5億，未來開發利益可期。

另外信大在新竹關西有194公頃的土地，目前也正在和國有財產署討論申請，希望轉為建地。該土地為30多年前取得，成本偏低，如今帳面價值約6.7億元，未來一旦啟動開發，潛在利益同樣可期。

疫情 營收

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