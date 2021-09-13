全國新建待售餘屋近7萬戶 6都中這裡最多

內政部今(13)日發布新建餘屋(待售)住宅統計資訊，去年第4季減至6萬9581宅，為2016年第3季以來新低，顯示住宅類房屋使用率較前幾年提升。

就6都而言，新建餘屋(待售)住宅數量，由高至低依序為新北市1萬4,474宅、台中市9618宅、桃園市8841宅、高雄市8259宅、台南市5310宅、台北市4226宅；與前季比較，僅台中市數量增加，其餘5都的數量皆為減少。

新建餘屋(待售)住宅係指「住宅市場上，私法人興建與完成第一次登記之後，首次進入市場有銷售可能而未售出的住宅，且為低度使用(用電)住宅的一部分」(不含預售市場餘屋)。

因此考量住宅市場性因素，取屋齡5年內之新成屋為新建餘屋(待售)住宅的篩選基礎，並於每季統計1次。雖然去年第4季住宅類(不含宿舍安養場所)的建築物使用執照核發2萬9113宅，為2016年第1季以來新高，住宅供給增加，但全國新建餘屋(待售)住宅數量已連續4季減少，去年第4季減至6萬9581宅，為2016年第3季以來新低。