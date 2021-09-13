CROSS GR SPORT舉行新車發表會 搶攻休旅車大餅

TOYOTA COROLLA CROSS GR SPORT今天（13日）舉行新車發表會，推出兩個車型分別為汽油版87.5萬元、油電版94.5萬元。

TOYOTA總代理和泰汽車於9月13日舉辦全新COROLLA CROSS GR SPORT搭載專屬內外觀設計及運動化懸吊系統，不僅帥氣，操駕更有樂趣，GR SPORT專屬設計，吸引年輕人目光，新車推出後，銷售量可望再衝高。

COROLLA CROSS於2020年10月首度發表，風靡國內車市，搭上SUV買氣熱潮，截至2021年8月更累積銷售近4萬台，穩居台灣SUV及單一車種冠軍第一。

TOYOTA目前銷售的三大支柱，分別為Altis月售目標1500，RAV 4目標2000台，CROSS銷售月銷3500台，運動版推出後，勢必帶動整個車系銷售。

國瑞汽車與GR團隊共同開發，在台導入全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT，期望以更具運動風格的設計與操控感受，滿足多元消費族群的需求。

TOYOTA GAZOO Racing是日本豐田汽車旗下為競技而生的品牌，在現任社長豐田章男先生的熱血推動之下，征戰全球各大賽車運動。

GR團隊更利用比賽累積的豐富經驗，研發出多款高性能車款，包括「牛魔王」- GR SUPRA與今年8月上市前即造成搶購風潮的「暴力鴨」-GR YARIS。除了高規格性能車款，GR團隊更以市售車為基底，推出擁有剽悍外觀及駕馭樂趣的GR SPORT車款，讓GR品牌挑戰極限的熱血精神更貼近大眾生活。