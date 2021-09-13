快訊

北市松山某國中生確診 家住板橋外祖母也中鏢

潘懷宗罹癌化學去勢治療 涉詐333萬「能站起來」就到庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CROSS GR SPORT舉行新車發表會 搶攻休旅車大餅

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
CROSS GR SPORT今天上市。記者黃淑惠／攝影
CROSS GR SPORT今天上市。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA COROLLA CROSS GR SPORT今天（13日）舉行新車發表會，推出兩個車型分別為汽油版87.5萬元、油電版94.5萬元。

TOYOTA總代理和泰汽車於9月13日舉辦全新COROLLA CROSS GR SPORT搭載專屬內外觀設計及運動化懸吊系統，不僅帥氣，操駕更有樂趣，GR SPORT專屬設計，吸引年輕人目光，新車推出後，銷售量可望再衝高。

COROLLA CROSS於2020年10月首度發表，風靡國內車市，搭上SUV買氣熱潮，截至2021年8月更累積銷售近4萬台，穩居台灣SUV及單一車種冠軍第一。

TOYOTA目前銷售的三大支柱，分別為Altis月售目標1500，RAV 4目標2000台，CROSS銷售月銷3500台，運動版推出後，勢必帶動整個車系銷售。

國瑞汽車與GR團隊共同開發，在台導入全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT，期望以更具運動風格的設計與操控感受，滿足多元消費族群的需求。

TOYOTA GAZOO Racing是日本豐田汽車旗下為競技而生的品牌，在現任社長豐田章男先生的熱血推動之下，征戰全球各大賽車運動。

GR團隊更利用比賽累積的豐富經驗，研發出多款高性能車款，包括「牛魔王」- GR SUPRA與今年8月上市前即造成搶購風潮的「暴力鴨」-GR YARIS。除了高規格性能車款，GR團隊更以市售車為基底，推出擁有剽悍外觀及駕馭樂趣的GR SPORT車款，讓GR品牌挑戰極限的熱血精神更貼近大眾生活。

全新COROLLA CROSS GR SPORT不僅擁有絕佳大空間，GR SPORT專屬霸氣設計與TOYOTA GAZOO Racing團隊調校運動化懸吊，相信能滿足希望擁有個性化外觀、又希望享受駕馭樂趣的消費者。

SUV是國內消費者購車新顯學。記者黃淑惠／攝影
SUV是國內消費者購車新顯學。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA

延伸閱讀

帥氣運動化套件上身 TOYOTA Corolla Cross GR Sport售價87.5萬起

經濟選書／兩個披薩團隊

連Level 2都全面標配！ TOYOTA Corolla Altis & Corolla Cross 22年式有感升級

Subaru首款電動車Solterra怎麼這麼像Toyota？

相關新聞

台泥「零容忍」貪腐賄賂 台灣第一家通過管理認證

台泥（1101）對於貪腐及賄賂事件「零容忍」，今（13）日宣布成為台灣第一家通過ISO37001反貪腐反賄賂管理系統認證...

各國陸續鬆綁旅行限制 阿聯酋推歐美國熱門航點優惠

隨著各國陸續鬆綁旅行限制，阿聯酋航空宣布推出歐洲與美國熱門航點優惠票價，自即日起至2021年9月26日，訂購2021年9...

全球奢侈品企業排名 LVMH蟬聯第一

勤業眾信聯合會計師事務所今（13）發布《全球奢侈品力量調查》報告，公布2019年度銷售額前十名的奢侈品企業，前三名依序是...

中油中秋送暖 大林煉油廠關懷弱勢

時屆中秋佳節，中油公司心繫社會各界，積極關懷每個角落，為弱勢家庭增添溫暖；大林煉油廠提前於今（13）日，以文旦為高雄市立...

華航與華山基金會「疫起助老」 致贈防疫禮包度中秋

中華航空（2610）今（13）日與華山基金會合作舉辦「愛老人 中秋亮起來」關懷活動，致贈中秋關懷防疫禮包，以實質生活物資...

星宇航空形象門市開幕 限量會員限定商品登場

星宇航空形象門市於上月試營運，別具巧思的太空風格於台北市街頭獨樹一格，集結不少人氣，明（14）日將正式開幕。星宇航空特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。