竹縣推五倍券住宿專屬好康 攜手台南推國旅互惠

為振興觀光旅遊，新竹縣政府與台南市政府合作，共推安心國旅互惠計畫，新竹縣長楊文科今天前往台南市，與台南市長黃偉哲一同見證台南市與新竹市旅行商業同業公會，簽署安心旅遊互惠MOU，互惠方案即日起正式啟動至年底，鼓勵雙方縣市民互相前去遊玩。楊文科也同步宣布配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康方案。

新竹縣與台灣古都台南市合作，以國旅安心旅遊為核心，加入雙方城市戶外休閒、親水遊憩及農業地方創生等創新行程，並納入安心餐廳、旅宿及遊樂園等景點，推出相關旅遊產品優惠方案，讓雙方縣市民共惠、共好。

楊文科表示，此次新竹縣端出好禮要送給團體旅客，歡迎參加旅行社所推出的新竹縣遊程，縣府加碼提供限量特色伴手禮及500份DIY體驗活動，伴手禮內容物為新竹良品精選組合，充滿竹縣濃濃人情味，DIY體驗活動則包括農事體驗、柿染、磨擂茶、仙草製作、客家美食紅粄製作、茗茶等。

而台南市除了贈送好吃有趣的文創古蹟零食，搭配可愛的魚頭君口罩作為伴手禮外，還特別加碼贈送團體旅客，包含四草綠隧、台江線、安平海、尖山埤江南度假村、烏山頭水庫等台南市觀光遊船票券共500張。