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聚陽前8月每股稅前賺9.44元 南越廠已陸續復工

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

面對越南疫情干擾，成衣大廠聚陽（1477）繼日前公布8月營收月減9.7%，優於法人預期，今天公告自結8月稅前盈餘3.28億元，比7月僅略微下滑5.2%，年減率5.8%，獲利衰退幅度小於營收縮水幅度，再度展現公司強大的應變能力。

累積聚陽今天前八月稅前盈餘22.15億元，年增28.3%．換算每股稅前盈餘已達9.44元。

聚陽發言人林恆宇今天表示，公司透過產能調度、超前部署等方式，控制得還不錯，越南停工對於聚陽造成的影響確實沒有預期那麼大。

目前聚陽南越廠配合當地政府的政策，加速施打疫苗，已經陸續開始復工動作，最辛苦的時間落在8月，9月應該可以逐漸恢復正常化。

由於停工對於越南經濟殺傷力相當大，越南政府正全力想辦法解決，協助相關出口廠商加速施打疫苗，截至上周，聚陽位在胡志明市周邊的南越廠區，已經有八成的員工完成第一劑疫苗施打，有利加速復工時程。

聚陽 越南 疫苗

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