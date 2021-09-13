中油朝「零碳排」邁進 石化事業部將砸百億元減碳

中油石化事業部推動多項減碳計畫，三輕更新後已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，將來也會配合政府政策在2050年完成「零碳排」。中油表示，將再投資百億元進行減碳，不但要與國際接軌，也要讓鄉親有感。

減碳議題持續發燒，各國陸續布局「零碳排」的相關法規與措施，總統蔡英文也表示政府現正積極部屬台灣在2050年達到淨零碳排的可能路徑。中油石化事業部為國內重要石化原料供應商，為了減少工廠對環境的影響，近幾年已投入逾30億元，推動多項溫室氣體減量措施，包含製程改善、設備更新、能源節約管理等，已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，相當於1,750座大安森林公園的年碳吸收量。

石化事業部指出，今年又再投入11億元裝設燃燒塔廢氣回收系統，該裝置可將廠內生產過程中的廢氣回收做純化處理，廢氣轉變為燃料氣，取代天然氣，降低對天然氣的依賴，也減少使用額外的燃料氣所造成的溫室氣體排放。這項計劃112年完工加入減碳行列，每年可再減少約7萬公噸的溫室氣體排放，同時達到節能減碳及能資源再利用的目的，是廢氣回收再利用的典範，目的就是要與國際接軌，讓鄉親有感。

據悉，中油石化在推動煉化轉型產業升級投資計畫中，將再斥資百億汰換老舊製程，新的製程會以優於現有環保規定設計，可提高產能、補足國內石化原料缺口，並且相當程度地降低二氧化碳與空汙的單位排放強度。

此外，轉型投資計畫也會導入二氧化碳捕捉及再利用等先進減碳技術，強化減碳力度，有助石化業跟上國際「零碳排」的潮流。

石化業過去給人高汙染的刻板印象，但隨著時代進步，中油石化事業部欲推動的轉型投資計畫將導入先進的製程及運用5G AIoT技術的科技化管理，提升整體的工安、環保表現，生產的產品除石化原料外也會朝高值化的方向前進，包含副產品－軟碳－的回收利用，發展電動車用的電池材料，實踐循環經濟精神，將燃料材料化。

中油從本身做起，進行多項措施，超前佈署往零碳排的方向努力，期盼國內業者也能跟上腳步，使得經濟與環保可以同步並進，大家一起為全球的環境保護盡一份心力。