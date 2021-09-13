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因應疫情 大江推最長周年慶「拉長陣線取代短期爆發」

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
大江購物中心週年慶9月18日開跑。業者提供
大江購物中心週年慶9月18日開跑。業者提供

位於南桃園的大江購物中心將於9月18日至10月31日祭出「史上最長的週年慶」，營運處副總經理何旭魁表示，面對疫情的不確定性，大江今年的週年慶以「拉長陣線取代短期爆發」為戰略，將檔期天數從25天延長為44天，主要是降低因疫情有可能造成的風險。

何旭魁表示，9月開始，全台百貨零售業蓄勢待發準備週年慶，位於桃園的青埔商圈逆勢拓展版圖，除了大江購物中心、華泰Outlet等大型購物商場，緊接著還有即將進駐開幕的環球A19購物中心，形成商圈內購物商場三雄鼎立的局勢。

何旭魁也說，在地經營超過20年的大江購物中心看好區域未來發展與集客效益，今年第三季更是積極招商與店櫃改裝迎接週年慶，將有25個新品牌進駐為緊接而來的消費旺季再添戰力。

何旭魁指出，今年在疫情衝擊之下，百貨購物商場歷經不定時的提前閉館或暫停營業導致業績劇烈起伏，未來如何應對疫情的突發事件且兼顧商場營運成了業者重大考驗，但將檔期拉長後，樂觀看待整個消費市場因青埔商圈活絡、週慶優惠回饋、振興五倍券等利多，可望刺激民眾購物再創消費爆發力。

疫情 大江

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